Köy evinden eşya çalan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kırıkkale'de bir köy evinden eşya çalan 2 hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Hacıbalı köyünde yaşayan B.I. isimli şahıs, evinden eşyaların çalınması üzerine jandarmaya başvurdu. Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hırsızlığın yaşandığı evde yaptığı inceleme yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin de (JASAT) destek verdiği arama faaliyetleri neticesinde Ü.Ö. (40) ve A.Y. (44) yakalandı. A.Ö., A.Ü. ve B.Ö. isimli şahıslara satılan eşyalar ise sahibine teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hırsızlık zanlısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Eşyaları satın alan şüpheli şahıslardan A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, suçsuz olduğu anlaşılan A.Ü. ile B.Ö. mahkemeden beraat etti. - KIRIKKALE