Köy evinde yaptığı yemeklerle takipçi sayısı 1 buçuk milyon oldu
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Köy evinde yaptığı yemeklerle takipçi sayısı 1 buçuk milyon oldu

Hatay'da, yaşadığı köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerini videoya alarak sosyal medyada yayınlayan Taha Duymaz, 1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin sosyal medya fenomeni haline geldi.

Köy evinde yaptığı yemeklerle takipçi sayısı 1 buçuk milyon oldu
28.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:57

Hatay'da, yaşadığı köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerini videoya alarak sosyal medyada yayınlayan Taha Duymaz, 1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin sosyal medya fenomeni haline geldi.

Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Mahallesi'nde ikamet eden 12 çocuklu Duymaz ailesinin 11'inci çocuğu olan 17 yaşındaki Taha Duymaz, küçüklükten beri mutfağa ilgisi olduğunu, kısıtlı imkanlarla bugüne kadar geldiğini söyledi. Duymaz, "Küçüklükten beri yemek yapmayı seviyorum. Anneme sürekli mutfak işlerinde yardım ederim. Kardeşim Melek bu süreçte bana çok yardımcı oluyor. İlk önceleri Youtube kanalında yayınladım hazırladığım yemekleri. İmkanlarımız kısıtlı, hangi malzemeyi bulursam onunla yemek yapmaya çalışıyorum. Daha çok Hatay yöresine ait yemekler yapıyorum. Bu bağlamda memleketimin yemek kültürünü tanıtmayı da amaçlıyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum" dedi.

İlkokuldan sonra okumaya devem edemediğini belirten Duymaz, "İlkokulu bitirdikten sonra eğitimin taşımalı olması rahatsızlıklarımı tetikledi. Araçla seyahat edemiyorum. İlerleyen süreçte imkan olursa eğitimime kaldığım yerden devam edeceğim" diye konuştu.

Kız kardeşi Melek Duymaz ise ağabeyinin mutfaktaki en büyük yardımcısının kendisi olduğuna dikkat çekerek, "Abim yemek yaparken videoları ben çekip sosyal medyada paylaşıyorum ilk başlarda ilgi görmedik. Hatta çok kötü yorum yapanlarda oldu. Ama biz abimle vazgeçmedik her şeye rağmen devam edeceğiz. Abimin her daim yanındayım destek vermeye devam edeceğim" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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