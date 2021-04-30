Köy evinde uyuşturucu ele geçirildi
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Köy evinde uyuşturucu ele geçirildi

Köy evinde uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir şahsın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir şahsın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gediz ilçesi Hacıbaba köyünde ikamet eden E.E. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu yolunda bilgiye ulaştı. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 23 gram bonzai, 2 paket tütün sarma kağıdı ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 adet kova tabir edilen pet şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.E. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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