Köy evinde çıkan yangın korkuttu
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Köy evinde çıkan yangın korkuttu

Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı köy evi kullanılamaz hale geldi.

22.02.2020 22:20 | Son Güncelleme: 22.02.2020 22:20
Köy evinde çıkan yangın korkuttu

'un ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı köy evi kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, Güce'ye bağlı köyünde, Yaşar Kara'ya (50) ait tek katlı köy evinin mutfak bölümünde akşam üzeri henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören aile sakinleri koşarak dışarıya çıktı. Yardım çığlıklarını duyan köy sakinlerinin olay yerine gelmesiyle birlikte ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvanı kurtarıldı ve yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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