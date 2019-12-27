Köy evinde 40 kök kenevir ele geçirildi, şüpheli şahıs tutuklandı
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Köy evinde 40 kök kenevir ele geçirildi, şüpheli şahıs tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yayla köyünde bir evde polis tarafından yapılan aramalar sırasında 40 kök kenevir ve malzemeler ele geçirildi.

27.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:55
Köy evinde 40 kök kenevir ele geçirildi, şüpheli şahıs tutuklandı

'nin ilçesine bağlı Yayla köyünde bir evde tarafından yapılan aramalar sırasında 40 kök ve malzemeler ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından köyde bulunan U.U. isimli şahsa ait evde yapılan aramalarda, bina içerisinde 40 kök kenevir bitkisi, kenevir yetiştirmek üzere kurulan düzenek ve tohum kartları ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler, şüpheli U.U. hakkında soruşturma başlattı.


Hakkında, 2313 SKM- "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan soruşturma başlatılan U.U., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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