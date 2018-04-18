Köy Enstitülerinin Mimarı Hasan Ali Yücel Tekirdağ'da Anıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, köylerde görev yapacak öğretmen yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940 tarihinde kurulan ve tamamen Türkiye'ye özgü bir eğitim projesi olan Köy Enstitüleri projesinin mimarı dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'i düzenlediği bir dizi etkinlikle andı.

Türkiye'nin kültür mirasına Fakir Baykurt, Dursun Akçam, Mehmet Başaran, Ali Yüce, Mahmut Makal ve Ümit Kaftancıoğlu gibi önemli yazar ve şairleri kazandıran Köy Enstitülerinin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri, Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleşen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Hasan Ali Yücel'in kızı Gülümser Yücel, büyükşehir belediyesi daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenk sunma törenin ardından Süleymanpaşa ilçesinde Hasan Ali Yücel Meydan açılış töreni gerçekleşti. Törende ayrıca katılımcılar Köy Enstitüleriyle ilgili fotoğraf sergisini gezme ve müzik dinletisi fırsatını da yakaladı.

Etkinlilerde Atatürkçü Düşünce Derneği, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri ve çok sayıda emekli öğretmen de yer aldı.

Köy Enstitüsünün son mezunu ile Hasan Ali Yücel'in kızı buluştu

Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Parkı'nda gerçekleşen büst açılışında ise tarihi bir ana şahitlik edildi. Köy Enstitülerinin mimarı Hasan Ali Yücel'in kızı Gülümser Yücel ile Kepirtepe Köy Enstitüsünün son mezunlarından Feyzullah Aktan açılışta bir araya geldi. Duygulu anlara sahne olan buluşmada anılar paylaşıldı.

Köy Enstitülerinin kuruluş yıl dönümü ve Hasan Ali Yücel'in anma etkinliklerinin sonuncusu Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşti. Törende Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Tamer Dodurka, Dr. Kaan Gaytancıoğlu, Başkan Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi İpek Elif Atayman, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Mehmet Ali Işıkgör, Hasan Ali Yücel'in kızı Gülümser Yücel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Avrupa'nın örnek aldığı sistem

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Bugün çok önemli bir gün. Ulu Önderimiz Atatürk, Amerika'nın eğitim filozofu denilen John Dewey'i davet etmesi ve kendisinden yeni Türkiye'nin eğitim programı konusunda bir rapor hazırlamasını istediğini John Dewey en büyük yardımı Hasan Ali Yücel'den aldığını biliyoruz. Bu rapor sonucunda bazı şeyler gelişti. Ancak yıllar geçip Köy Enstitüleri kurulduğu zaman 'John Dewey benim düşlerimin okulunu Köy Enstitülerini gerçekleştirdi' demiştir. Günümüze gelince dünyada eğitimi nasıl daha iyi hale getirileceği tartışılıyor. Bu tartışmayı eğitim sistemi iyi olan ülkeler tartışıyor ve bu ülkeler köy enstitüleri benzeri bir sistemi uyguluyorlar" dedi.

Tören, Tamer Dodurka'nın konuşmasının ardından Kepirtepe Köy Enstitüsünü anlatan belgesel film gösterimi, Köy Enstitülerinin kuruluşundan kapanış dönemine kadar tüm sürecin anlatıldığı panel ve plaket takdimiyle son buldu.

"Eğitime büyük önem veriyoruz"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ'da böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek "Tekirdağ aynı zamanda harf inkılabının temelinin atıldığı şehirdir. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak 11 ilçeye 11 okul projesiyle eğitime verdiğimiz önemi ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

"Köy Enstitülerinin anılması beni mutlu etti"

Gülümser Yücel ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliklerde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Köy Enstitüleri Cumhuriyet'in en büyük hizmetlerinden biri olarak Türkiye'ye çok büyük değerler kazandırmıştır. Eğitim sisteminin tartışıldığı şu günlerde bu önemli değerin yeniden gündeme gelmesi, anılması beni çok mutlu etti. Bundan dolayı başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ