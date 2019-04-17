Köy Enstitüleri'nin Kuruluşunun 79. Yıl Dönümü Pembe Köşk'te Kutlandı

Köy Enstitülerinin kuruluşunun 79. yıl dönümünde İnönü Vakfınca, Pembe Köşk'te etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker ile çok sayıda Köy Enstitüsü mezunu ve davetli katıldı. Euronews.com'da Görüntüle