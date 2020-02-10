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Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 15 yıldır ekmek üretimi yapan özel bir şirket, 1 yıldır köy ekmeğini aynı fiyattan satmaya devam ediyor.

10.02.2020 08:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 08:15
Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

'nın ilçesinde 15 yıldır ekmek üretimi yapan özel bir şirket, 1 yıldır köy ekmeğini aynı fiyattan satmaya devam ediyor.


15 yıldır ekmek fabrikası işlettiğini belirten İzzet Akbulut, "Köy ekmeğini 1 yıldır, 3 buçuk liraya vermeye devam ediyoruz. Şuan her yerde 5 lira. Amacımız halkımızın en önemli gıdası olan ekmeği vatandaşlarımıza en uygun fiyatta vermeye çalışmak. Bölgemizde kaliteli buğdaylar yetişiyor. Kaliteli buğdaylardan yapılan un ile halkımıza hizmet ediyoruz. Bizler iş yerimizde çalışan 4 arkadaşlarımızla özverili bir şekilde çalışarak bu fiyatlardan vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Günlük bin 500 çarşı ekmeği, bin adet köy ekmeği üretip satıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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