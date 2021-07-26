Köy derneğinden cami tamirine destek
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Köy derneğinden cami tamirine destek

Köy derneğinden cami tamirine destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Bezirgan köyünde, caminin ses sistemi ve yıldırıma karşı paratoner takma çalışmaları köy derneği tarafından yapıldı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Bezirgan köyünde, caminin ses sistemi ve yıldırıma karşı paratoner takma çalışmaları köy derneği tarafından yapıldı.

Başladığımız bir işi daha kazasız belasız bitirdik. Camimizin ses sistemini, led lambası ve kablolarını değiştirdik. Bugün yıldırıma karşı paratoner taktık. Emeği geçen herkesten Allah

razı olsun inşallah. Köylümüz kurduğumuz dernek ile bu çalışmaları gerçekleştirdi. Muhtarlık olarak zaten her zaman destek veriyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Köy derneğinden cami tamirine destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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