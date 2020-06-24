Köy değirmeni yandı KOCAELİ'nin Körfez ilçesine bağlı Alihocalar köyünde bulunan değirmen, elektrik kontağında çıkan yangında alev alev yandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesine bağlı Alihocalar köyünde bulunan değirmen, elektrik kontağında çıkan yangında alev alev yandı.

Körfez'in Alihocalar köyünde, Remzi Nacar'a ait değirmende sabah saatlerinde yangın çıktı. Elektrik panosunun tutuşması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Köylüler, su tutarak yangını söndürmeye çalışırken, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için müdahalede bulundu. Alevler, kontrol altına alınarak söndürülürken, değirmen motorları ve bina hasar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA