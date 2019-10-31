Köy çocuklarının yüzü oyuncaklarla gülüyor

31.10.2019 11:14

Kars'ta bir grup gönüllü, "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanya ile köy köy gezip çocuklara oyuncak dağıtıyor.

Taner Güneş ve gönüllü arkadaşları, sosyal medyadan, köy çocuklarına oyuncak toplamak için sosyal sorumluluk çalışması başlattı.

Sosyal medyadaki takipçilerinden ve kurumlardan destek alan Güneş, otomobiliyle Selim ilçesinin Bayburt köyü ilkokulunu ziyaret ederek çocuklara oyuncak dağıttı.

İlk kez oyuncaklara kavuşan ve yüzleri gülen köy çocukları, büyük mutluluk yaşadı.

Kampanyayı başlatan Karslı Taner Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce başladığı kampanya ile destek ve takipçilerinin sayesinde 150 köy gezdiğini ve 10 binden fazla çocuğu oyuncakla buluşturduğunu söyledi.

"Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla başlattığı çalışmaya birçok duyarlı insanın destek verdiğini ifade eden Güneş, şöyle konuştu:

"Köy köy dolaşarak çocuklarımızla mutluluk köprüsü kurduk. Çok mutluyuz, huzurluyuz, amacımız Kars'taki 382 köyümüzde çocuklarımızı oyuncakla buluşturmak. Tabii bu arada çocuklarımıza oyuncakları verdiğimiz zaman söyleşilerimiz oluyor. Çocuklarımızın zarar görmemesi için çeşitli nasihatlerde bulunuyoruz. Mesela anne, babaları yokken kimsenin öpüp sevmelerine asla izin vermemelerini, yabancılara yaklaşmamalarını söylüyoruz."

Güneş, oyuncakların yanı sıra kitap okumaları ve kendilerini daha yetiştirmeleri için "Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın" projesini de yakın zamanda hayata geçireceklerini belirterek, proje için ön çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Çocukların oyuncaklarıyla vakit geçirerek kitap okuma alışkanlığı edinmesini istediklerini anlatan Güneş, "Ne kadar çok kitap okurlarsa kelime hazinelerini geliştirir, kendilerini daha iyi ifade ederler. Kısmet olursa kütüphane projesi ile yine duyarlı insanlardan destek isteyeceğiz." diye konuştu.

Güneş, çalışmalarda kurum müdürlerinden büyük destek aldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA