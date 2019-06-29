Köy çocuklarının parke taşlı oyun alanı

Sivas'ın Gürün ilçesinde köy çocuklarının parke taşlardan yaptıkları oyun alanı görenlerin ilgisini çekiyor.

İlçeye 26 kilometre mesafede bulunan Bağlıçay köyünde bir grup çocuk, köy sokaklarına döşenmek için getirilen parke taşlarını kullanarak oyun alanı yaptı.

Parke taşlarıyla duvar örerek her çocuk kendisine ev oluşturdu.

Çocuklar, evlerinden getirdikleri saat, takvim, ayna, tabak, bardak, kaşık, şemsiye, kilim gibi eşyalarla oyun alanlarını süslemeye çalıştı.

Kaynak: AA