Köy Çocuklarının Eğitim Gönüllüsü "Memduh Dede"

MURAT ÖNER TAŞ - Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Kaputaş Yaylası'ndaki okulda, öğrencilerin başarı seviyesinin yükseltilmesi amacıyla 85 yaşındaki hayırsever Hacı Memduh Çeçen'in desteği ile "akıl ve zeka oyunları sınıfı" oluşturuldu.

Yaylada çiftçilik yapan Çeçen, çocukluğunda imkansızlık nedeniyle okula gidemedi. Okuma yazmayı yıllar sonra köye gelen imam sayesinde öğrenen Hacı Memduh Çeçen, kendisi okula gidemese de eğitim alanında yaptığı yardımlarla yayladaki çocukların daha iyi şartlarda eğitim almasına katkı sağlıyor.

Çevredeki yaylalardan çocukların da eğitim gördüğü Taşkapı İlkokulu ve Ortaokuluna, yaptığı yardımlarla "akıl ve zeka oyunları sınıfı" açılmasını sağlayan Çeçen, elinden geldiğince eğitim yardımlarını da sürdürmek istiyor.

Eğitim gönüllüsü Hacı Memduh Çeçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi okuyamasa da yöredeki çocukların okuması için elinden gelen katkıyı yapmak istediğini söyledi.

Okul yönetiminin, çocuklar için "akıl ve zeka oyunları sınıfı" açma girişimini duyunca destek vermeye karar verdiğini anlatan Çeçen, "Küçüklüğümden beri okumayı çok severim ama okula gidemedim. Bütün çocukların iyi şartlarda okumasını isterim. Şehirde hangi imkanlar varsa burda da olsun isterim. Onun için de bu sınıfı yaptırdım. Eğitime destek olmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Okul müdürü Süleyman Uz da ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki okulda eğitim öğretim alanında yeni projeler yaptıklarını aktardı.

Bu projelerden birisinin de "akıl ve zeka oyunları sınıfı" olduğuna değinen Uz, "Öğrencilerimizin başarı durumuna ve deneme sonuçlarına baktık. Sonuçları incelediğimizde en başarılı öğrencinin bile bazı sorularda çok basit hatalar yaptığını gördük ve bunun dikkat eksikliğinden kaynaklandığını düşündük." dedi.

"Sınıfımızda 32 çeşit oyun bulunuyor"

Dikkat eksikliğini gidermek için yaptıkları araştırma sonucu "akıl ve zeka oyunları sınıfı" açmaya karar verdiklerini dile getiren Süleyman Uz, şöyle devam etti:

"Akıl ve zeka oyunları sınıfını kurmaya karar verdiğimizde köy sakinlerimizden hayırsever Hacı Memduh Çeçen'in desteğini aldık ve bu sınıfı kurduk. Akıl ve zeka oyunlarını çocuklarımıza farklı bir şekilde veriyorduk. Fakat böyle bir sınıfta veremiyorduk. Çocukların motivasyonu zayıftı. Bu sınıf sayesinde çocuklardaki dikkat eksikliğini gidereceğiz. Sınıfımızda 32 çeşit oyun bulunuyor. Abolone, sumo, surak arta, piramit, pratik bardaklar, go, block me, satranç, dama, 9 taş ve hedef 5 gibi oyunlar bulunuyor. Sınıfımızın kapasitesi 30 öğrenci. 5 ve 6'ncı sınıflarda ders olarak ekledik. 1 ve 2'nci sınıflar serbest etkinlik saatinde bu sınıfı kullanabiliyor."

"Bakanlığımızın da bu konuda teşviki var"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kolukısa ise sınıfın yapımında emeği geçen Çeçen'e teşekkür ederek, "Burası öğrencilerimizin derslere motivasyonu açısından önem arz ediyor. Eskil'de ilk defa bu okul bünyesinde açıldı. Bakanlığımızın da bu konuda teşviki var. İnşallah önümüzdeki yıllarda okullarımızın hepsinde yaygınlaşır. Bu sınıfların ilçemizde eğitimde başarı çıtasını yükselteceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Eskil Belediye Başkanı Niyazi Alçay da ülkenin geleceği açısından okullara yapılan hayırsever desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA