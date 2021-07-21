Köy çocukları yardımseverlerin hediyeleriyle çifte bayram yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köy çocukları yardımseverlerin hediyeleriyle çifte bayram yaşadı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta bir grup gönüllü, sosyal medyadan "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla başlattıkları yardım kampanyasıyla köy çocuklarına Kurban Bayramı'nda oyuncak dağıttı.

Kars'ta bir grup gönüllü, sosyal medyadan "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla başlattıkları yardım kampanyasıyla köy çocuklarına Kurban Bayramı'nda oyuncak dağıttı.

Kentte yaklaşık 4 yıl önce "Bir oyuncak da sen ver" adıyla sosyal medya hesabı açan Taner Güneş ve gönüllü arkadaşları, çocuklara oyuncak toplamak için bu kez bayram için sosyal sorumluluk çalışması başlattı.

Oyuncakları olmayan kırsaldaki çocukları mutlu etmek için harekete geçen ekip, yardımseverlerin desteğiyle temin ettikleri hediyelerle, Selim ilçesinin Söğütlü ve Yukarı Kotanlı köylerinde yaşayan 300 çocuğa bayramda sürpriz yaptı.

Bayramda oyuncak alan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Ayıcık hediye edilen Nadime nine sevinç gözyaşı döktü

Çocuklar arasına karışarak gönüllülerden kendisi için oyuncak isteyen 75 yaşındaki Nadime Demirbaş ise yardım ekibini duygulandırdı. Ayıcık hediye edilen ve duygulu anlar yaşayan Nadime nine, oyuncağa sarılarak sevinç gözyaşı döktü.

Kampanyanın sorumlularından yardımsever Fatih Taş, AA muhabirine, "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla 4 yıldan bu yana kentteki binlerce çocuğun yüzünü güldürdüklerini söyledi.

Çocukların oyuncaklarla çiftte bayram yaşadığını ifade eden Taş, "Çocuklara köylerinde oyuncak dağıtarak mutlu etmeyi amaçladık. Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklarla güzel bir etkinlik yapmak istedik. Çocuklarla uçurtma uçurduk, ikramlarda bulunduk daha sonra hepsine oyuncak verdik. Etkinliklerimizi Kars'ın tüm köylerinde yapmaya çalışıyoruz, hedefimiz Kars'taki tüm çocukları oyuncakla buluşturmak." dedi.

"Çocukların gözlerindeki sevinç ve heyecan bize yetiyor"

Ekibin gönüllülerinden Fatmanur Yemenoğlu da sayfadaki paylaşımları görerek ekibe dahil olduğunu ve köy köy gezerek çocukları mutlu ettiklerini anlattı.

Çocukların mutlu olduğunu görmenin paha biçilmez olduğunu aktaran Yemenoğlu, "Bayram hediyesi olarak çocuklara oyuncaklar getirdik. Kültürümüzde de bayramlarda hediyeleşmek var. Biz de buraya geldik ve çocuklara oyuncak dağıttık. Çocukların mutlulukları, gözlerindeki sevinç ve heyecan bize yetiyor." diye konuştu.

Söğütlü köyü muhtarı Efendi Alagöz ise kampanyada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çocukların mutluluğunu görünce benim de gözlerim doldu ve kendi kendime 'ah keşke bizim zamanımızda da böyle olsaydı, bize de oyuncak getirselerdi ve biz de mutlu olsaydık' dedim. Allah hepsinden razı olsun. Çocuklar çok mutlu oldu, ben de çocuklar gibi sevindim." ifadelerini kullandı.

Köy çocukları yardımseverlerin hediyeleriyle çifte bayram yaşadı
Köy çocukları yardımseverlerin hediyeleriyle çifte bayram yaşadı
Köy çocukları yardımseverlerin hediyeleriyle çifte bayram yaşadı
Köy çocukları yardımseverlerin hediyeleriyle çifte bayram yaşadı
Köy çocukları yardımseverlerin hediyeleriyle çifte bayram yaşadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ersin Tatar Hulusi Akar Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Serra Arıtürk Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Balotelli Burak Elmas Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Köy çocukları yardımseverlerin hediyeleriyle çifte bayram yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 12:28:07. #1.14#

title