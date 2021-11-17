KÖY ÇOCUKLARI, İPLİ KUKLA VE HACİVAT-KARAGÖZ OYUNU TANIŞTI

MUŞ Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi ve öğrencileri tamamı atık malzemelerden hazırlanan ipli kuklalar, Hacivat- Karagöz gölge oyununu köy çocuklarıyla buluşturuyor.

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, sanal dünya, tablet ve bilgisayar bağımlılığından çocukları uzaklaştırmak, masal dünyasıyla buluşturmak adına harekete geçti. Unutulmaya yüz tutmuş masal karakterleri ile çocukları buluşturmak isteğiyle uzun zamandır çalışma yürüten öğrenciler, atık malzemelerden birçok masal karakterinin kuklasını yaptı. Çocuk masallarını yaşatmak için öğretmenleri eşliğinde yola koyulan üniversite öğrencileri, masallardan uyarladıkları senaryolar eşliğinde köy köy gezerek Oyunlar oynuyor.

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Erdinç Öcal, öğrencileriyle birlikte Kızılağaç Beldesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine ipli kuklalarla gösteri yaptı. Öcal ve öğrencilerinin Hacivat-Karagöz gölge oyunu ortaokul öğrencilerini kahkahaya boğdu. Kızılağaç Beldesi'ndeki bir parkta toplanan köy çocuklarıyla da bir araya gelen Öcal ve öğrencileri, müzik eşliğinde çeşitli danslar yaptırdı, ipli kuklaları oynattı. Parkta çocuklara yönelik gösteriyi büyükler de gülerek izledi.

'GÖSTERİLERİMİZ KÖY KÖY DEVAM EDECEK'

Dr. Öğretim Üyesi Erdinç Öcal, "Köylerde çocuklara yönelik gösteriler yapıyoruz. İpli kukla gösterileri yapıyoruz. Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterileri yapıyoruz. Böyle bir etkinlik yaptığımız için mutluyuz. Çünkü biz çocukların bu kadar mutlu olacağını tahmin etmiyorduk. Köydeki çocuklar böyle sanatlara çok uzak oldukları için bu sanatları onlarla buluşturduğumuzda çok mutlu oldular. Bu mutluluğa ortak olduk. Bundan sonrada bu mutluluğu yaşamak istiyoruz. Gösterilerimiz köy köy devam edecektir inşallahö diye konuştu.

Fakülte atölyesinde ürettikleri kuklalarla çocuklara gösteri yaptıklarını belirten Ferda Aşuroğlu, "Çocuklar bunları daha önce görmemişler. Unutulmaya yüz tutmuş eserlerimizi yeniden meydana çıkararak, çocuklarımızı sevindiriyoruz. Çocukların bu mutluluğunu görmek, bizi daha da mutlu ediyor" dedi.