: Köy çocukları hazırladıkları yiyeceklerin sunumunu İngilizce yaptı

13.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:05

Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri büyük bölümünü kendilerinin hazırladıkları yiyeceklerin sunumu ve satışını kermeste İngilizce olarak yaptı.

Büyük bölümünü yakın köylerden gelen öğrencilerin oluşturduğu İnece Ortaokulunda yürütülen "Okulun Aşçıları Projesi" kapsamında okul yararına kermes düzenlendi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen kermeste köylü çocuklar, yiyeceklerin hazırlanışı, kullanılan malzemeleri ve tariflerini İngilizce anlattı.

Stantları gezen öğretmen ve öğrencileri "Hello" diyerek karşılayan öğrenciler, yemeklerin satışını yaptı.

Okul Müdürü Erkan Kanaatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya dili olarak kullanılan İngilizce'yi her alana yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin kermes sayesinde İngilizce'yi pratiğe döktüklerini ifade eden Kanaatlı, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin İngilizceyi sınıf ortamından çıkarıp günlük yaşama aktarmalarını amaçladık. Öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak ve öğrenmelerine olanak sağlamayı, özgüven kazanmalarına yardımcı olmayı, okulla sosyalleşmeyi ve okul veli öğrenci öğretmen etkileşimini arttırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz seçtikleri bir yiyeceğin malzeme ve yapılışını anlatan video ve posterler hazırlayıp, pişirdikleri yiyecekleri buraya getirdiler. Öğrencilerimiz stantları gezenlere yiyecekleri nasıl hazırladıklarını İngilizce olarak anlattılar."

Öğrencilerden Oğuzhan Yılmam da projenin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Arkadaşlarımla projeye katılmak istedik. Yemeğimizi hazırlayarak kermeste İngilizce sunumumuzu yaptık, şimdi de satıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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