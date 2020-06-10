Köy çocukları hayırseverlerin desteğiyle teknolojiyle buluşuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Köy çocukları hayırseverlerin desteğiyle teknolojiyle buluşuyor

Ağrılı Cafer Canşi, hayırseverlerin de desteğiyle temin ettiği tabletleri, en uzak köylerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırarak onların yüzünü güldürüyor.

10.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:32

Ağrılı Cafer Canşi, hayırseverlerin de desteğiyle temin ettiği tabletleri, en uzak köylerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırarak onların yüzünü güldürüyor.

Yardımsever Canşi, köy çocuklarının ihtiyaçlarını karşılanması için başlattığı ve hayırseverlerin desteğiyle 81 ilde yürütülen "Köy Okulları Yardım Projesi" çalışmalarına devam ediyor.

Öğretmenler ile hayırseverler arasında köprü görevi görerek yardımların ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmasını sağlayan Canşi, farklı bir sosyal sorumluluk kampanyasını daha hayata geçirdi.

Canşi, köylerde yaşayan engelli, yetim, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilerin uzaktan eğitim ile teknolojiden mahrum kalmamaları için sosyal medyadan tablet kampanyası başlattı. Temin ettiği 34 tableti köy çocuklarına ulaştıran Canşi, daha fazla öğrenciyi teknolojik imkanlarla buluşturmak için beraberindeki gönüllü arkadaşlarıyla haftanın belirli günlerinde köy yollarına koyuluyor.

En ücra köylere kadar giden Canşi, bir araya geldiği öğrencilerle sohbet edip dersleri hakkında bilgi edindikten sonra çeşitli kitap ve oyuncakların yanında tablet de hediye ediyor.

"Herkesi projemize destek olmaya bekliyoruz"

Cafer Canşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi hayata geçirdikleri günden bu yana 100 binden fazla çocuğun eğitimine destek olduklarını söyledi.

Bu yıl kış mevsiminde 10 bin öğrenciye bot ve mont yardımında bulunduklarını ifade eden Canşi, şunları ifade etti:

"Pizza kampanyasında 2 bin 500 köy çocuğumuza pizza tattırdık. Köylerde yaşayan bin 800 öğrencimize pasta ikram edip temsili doğum günlerini kutladık. Şimdi de yeni bir proje başlattık. Evinde telefonu, bilgisayarı ve tableti olmayan çocuklarımıza tablet hediye ediyoruz. Hedefimiz 100 tablet ve şu ana kadar 34 tablet hediye ettik. Herkesi projemize destek olmaya bekliyoruz. Kullanılabilir durumdaki tablet, bilgisayar ve televizyon gönderebilirler. Biz de bunları ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara hediye edeceğiz."

Hediye tabletlerle birlikte öğrencilerin teknolojiyi daha iyi öğrenip kullanabileceğini ve eğitimlerinden geri kalmayacaklarını anlatan Canşi, çocukların mutlu olmasının kendilerine yettiğini dile getirdi.

Hediyesini alan çocuklardan Suat Cengiz de ilk defa bir tablete sahip olduğunu ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Köy çocukları hayırseverlerin desteğiyle teknolojiyle buluşuyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Haber
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan...
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı
Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm
Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Mustafa Şentop Süleyman Soylu Musa Farisoğulları
Magazin Beren Saat Cem Yılmaz İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Okan Buruk Semih Özsoy Fatih Terim Nihat Özdemir
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Köy çocukları hayırseverlerin desteğiyle teknolojiyle buluşuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 11:53:50. #1.15#
title