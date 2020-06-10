Köy çocukları hayırseverlerin desteğiyle teknolojiyle buluşuyor
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Köy çocukları hayırseverlerin desteğiyle teknolojiyle buluşuyor

Ağrılı Cafer Canşi, hayırseverlerin de desteğiyle temin ettiği tabletleri, en uzak köylerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırarak onların yüzünü güldürüyor.

Köy çocukları hayırseverlerin desteğiyle teknolojiyle buluşuyor
10.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:46

Ağrılı Cafer Canşi, hayırseverlerin de desteğiyle temin ettiği tabletleri, en uzak köylerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırarak onların yüzünü güldürüyor.

Yardımsever Canşi, köy çocuklarının ihtiyaçlarını karşılanması için başlattığı ve hayırseverlerin desteğiyle 81 ilde yürütülen "Köy Okulları Yardım Projesi" çalışmalarına devam ediyor.

Öğretmenler ile hayırseverler arasında köprü görevi görerek yardımların ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmasını sağlayan Canşi, farklı bir sosyal sorumluluk kampanyasını daha hayata geçirdi.

Canşi, köylerde yaşayan engelli, yetim, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilerin uzaktan eğitim ile teknolojiden mahrum kalmamaları için sosyal medyadan tablet kampanyası başlattı. Temin ettiği 34 tableti köy çocuklarına ulaştıran Canşi, daha fazla öğrenciyi teknolojik imkanlarla buluşturmak için beraberindeki gönüllü arkadaşlarıyla haftanın belirli günlerinde köy yollarına koyuluyor.

En ücra köylere kadar giden Canşi, bir araya geldiği öğrencilerle sohbet edip dersleri hakkında bilgi edindikten sonra çeşitli kitap ve oyuncakların yanında tablet de hediye ediyor.

"Herkesi projemize destek olmaya bekliyoruz"

Cafer Canşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi hayata geçirdikleri günden bu yana 100 binden fazla çocuğun eğitimine destek olduklarını söyledi.

Bu yıl kış mevsiminde 10 bin öğrenciye bot ve mont yardımında bulunduklarını ifade eden Canşi, şunları ifade etti:

"Pizza kampanyasında 2 bin 500 köy çocuğumuza pizza tattırdık. Köylerde yaşayan bin 800 öğrencimize pasta ikram edip temsili doğum günlerini kutladık. Şimdi de yeni bir proje başlattık. Evinde telefonu, bilgisayarı ve tableti olmayan çocuklarımıza tablet hediye ediyoruz. Hedefimiz 100 tablet ve şu ana kadar 34 tablet hediye ettik. Herkesi projemize destek olmaya bekliyoruz. Kullanılabilir durumdaki tablet, bilgisayar ve televizyon gönderebilirler. Biz de bunları ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara hediye edeceğiz."

Hediye tabletlerle birlikte öğrencilerin teknolojiyi daha iyi öğrenip kullanabileceğini ve eğitimlerinden geri kalmayacaklarını anlatan Canşi, çocukların mutlu olmasının kendilerine yettiğini dile getirdi.

Hediyesini alan çocuklardan Suat Cengiz de ilk defa bir tablete sahip olduğunu ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Manşet

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