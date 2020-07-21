Köy çocukları 150 yıllık ağaçları boyadı
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Köy çocukları 150 yıllık ağaçları boyadı

Bilecik'in merkeze bağlı Başköy köyünde çocuklar, doğa ve ağaç sevgisine dikkati çekmek için farklı bir etkinliğe imza attı.

Köy çocukları 150 yıllık ağaçları boyadı
21.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:00

Bilecik'in merkeze bağlı Başköy köyünde çocuklar, doğa ve ağaç sevgisine dikkati çekmek için farklı bir etkinliğe imza attı.

Köy meydanına bisikletleriyle gelen 30 çocuk, dedelerinin gölgesinde büyüdüğü 150 yıllık çınar ağaçlarını kireç ile boyadı, el figürlerini ağaçların gövdelerine basarak geleceğe işaret bıraktı.

Köyde faaliyet gösteren Baştacı Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı Selcan Kopukaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünde bu ağaçları salıncak olarak kullandığını söyledi.

Bugün bu kadar eğlenceli alan bulmanın mümkün olmadığını dile getiren Kopukaya, "Virüs sürecinde çocuklar açık alanlara gidemedikleri için çok sıkıldılar. Biz de onlara böyle bir etkinlik yapalım, değişiklik olsun dedik." ifadelerini kullandı.

Kültürel miras olarak kalsın

Kopukaya, yaklaşık bir hafta hazırlık süreci yaşadıklarını belirterek "Çocuklar heyecanla sürekli soruyorlardı. Güzel bir etkinlik oldu. Sabah erken saatlerde bisikletleriyle meydana geldiler. Bu ağaçların 150 yıllık olduğu söyleniyor. Annemiz babamız aradığı zaman bizi bu çınar ağaçlarının altında bulurdu. Şimdi çocuklarımız bu kültürel mirası alsınlar istedik." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte çınar ağaçlarını zevkle boyadıklarını anlatan 10 yaşındaki Esin Esen de büyüdüğü zaman unutamayacağı bir etkinlik olduğunu aktardı.

İlköğretim öğrencisi 10 yaşındaki Yusuf Karasu ise köy ortamının çok güzel olduğunu ifade ederek "Arkadaşlarımla oyun oynuyoruz. Bugün çınarları boyadık. Duvarlara ve ağaç gövdesine el bastık. Çok eğleniyoruz. Bunlar bana ve herkese hatıra kalacak." dedi.

Kaynak: AA

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