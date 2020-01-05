: Köy çeşmesinde balık besliyorlar

05.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:32

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde köylüler, Bolu'nun Gerede ilçesinden gelerek Eskipazar ilçesinin Belen köyü yakınlarından geçen ve zaman zaman balık ölümlerinin yaşandığı çaydan yakaladıkları balıkları köy çeşmesinde beslemeye başladı.

Bulduk köyü muhtarı Ali İhsan Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylülerin yaklaşık 2 aydır çaydan yakaladıkları balıkları köydeki çeşmede beslediklerini belirterek, "Balık ölümlerinden sonra köylüler balıklar ölmesin diye köye getirip çeşmeye bırakmışlar. Sudaki oksijen oranı azmış, bu nedenle zaman zaman balık ölümleri oluyor." diye konuştu.

Sarıkaya, çaydaki su temizlendikten sonra balıkların geri bırakılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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