Köy bakkalı "kitap yuvası" oldu

ARDAHAN (AA) - Ardahan'daki köy bakkalı, öğretmenler ve köylülerin atık malzemeler kullanarak oluşturdukları okuma köşesiyle "kitap yuvası"na dönüştü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Ardahan Her Fırsat ve Ortamda Hayat Boyu Okuyor" kampanyası kapsamında Meşedibi köyündeki gönüllü öğretmen ve köylüler, köy bakkalına kütüphane kurmak için çalışma başlattı.

Gönüllüler, iş yeri sahibinin de iznini aldıktan sonra sebze kasası ve sepet gibi atık malzemelerden yaptıkları raflara ellerindeki kitapları yerleştirdi.

Günün belirli saatlerinde köy bakkalında bir araya gelen öğretmenler, öğrenciler ve köylüler, burada sobada demledikleri çay eşliğinde kitap okuyor.

Çalışmayı görmek için köye giden İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut da birlikte kitap okuduğu öğretmen ve vatandaşlarla sohbet etti.

"Köylülerin kışın boş zamanlarını kitapla geçirmelerini istiyoruz"

Erhab Bulut, AA muhabirine, hazırladıkları projeyle en ücra noktadaki insana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fedakar öğretmenlerin katkılarıyla köylerde de kütüphaneler oluşturulduğunu ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Burada Türkiye'ye örnek olacak bir proje var. Köy bakkalında oluşturulan bir kütüphaneyi çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımız burada bir araya geldiğinde kitap okuyor. Kitap okuma, özellikle çocuklara bir hedef koyacaktır. Cep telefonu ve televizyondan uzak tutacaktır. Kitap okuma aile içerisinde bir sistematik yapıyı beraberinde getirecektir. İnsanları bir araya getirecektir. Köydeki vatandaşlarımızın kış aylarında özellikle bu boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmelerini istiyoruz. Bunu fırsata çevirmek istiyoruz."

"Diğer köyler bizden öneri almaya başladı"

Projenin öncüsü sınıf öğretmeni Yasemin Afacan ise bakkalda kurdukları kitap köşesiyle ilgili güzel dönüşler aldıklarını anlatarak, "Atık malzemelerden, küçük bir kütüphane oluşturduk. Şu an bizler bölgede örnek olduk. Hatta diğer köyler bizden öneriler almaya başladılar. İnşallah bu çalışmamız büyüyerek başka projelerle devam eder." ifadelerini kullandı.

Meşedibi İlk ve Ortaokul Aile Birliği Başkanı Mehmet Çelik de köyde bir sosyalleşme faaliyetini yürütme niyetiyle yola çıktıklarını belirtti.

Projede başarılı olduklarını aktaran Çelik, "İnsanların bir araya gelip kitap okumaları son derece önemli. İlk buradan başlattık ancak bunu daha da genişletmeyi planlıyoruz. İnsanlarımızı sosyal medya ortamından uzak tutmak istiyoruz. Bu da ancak bu tür çalışmalarla mümkün." dedi.

Okuma köşesine ev sahipliği yapan bakkal sahibi Osman Kaya da çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Buraya gelenlerin çoğu kitapla tanışma şansı buldu. Bunun çok iyi sonucunu alıyoruz. İyi ki bakkalımda kütüphane kurulmuş, iyi ki katkı sunmuşum." diye konuştu.