"Köy Akademileri Projesi" Efes'te hayata geçti

Selçuk Efes'in kültür sanat hayatında bir dönüm noktası olacak olan ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in seçim öncesi projeleri arasında yer alan "Köy Akademileri Projesi" başvurularının tamamlanmasının ardından Gökçealan, Çamlık, Belevi, Zeytinköy ve Şirince olmak üzere Selçuk'un beş mahallesinde çocuklara kapılarını açtı. İlk planda yaratıcı drama, yabancı dil, müzik ve kitap okuma alanlarında düzenlenen faaliyetlerde çocuklar bir kurs etkinliğine katılmanın ötesinde çok farklı bir deneyim yaşıyor.

Zamanla kapsamı ve etkinlik alanı da genişleyecek olan proje kapsamında çocuklar, kişisel gelişim yolculuklarında kültür ve sanatı deneyimleyerek hep birlikte üretmenin, hep birlikte eğlenip gülmenin tadına varacaklar. Köy akademilerinde ayrıca gönüllülük esasına göre farklı branşlarda eğitmenler de zamanla görev alacak.

BİZ ÇOCUKLARIMIZA GİDİYORUZ

Köy Akademileri Projesi'nin önce kök salıp uzun vadede ise boyut değiştirerek ilerleyecek bir proje olduğuna dikkat çeken Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Köy Akademilerimizle Selçuk Efes'in kültür sanat hayatında yeni bir sayfa açıyoruz. Bu sayfa, kültür ve sanatla iç içe ama aynı zamanda yaşama daha yaratıcı daha üretken bir felsefeyle yaklaşıp çocuklarımızın farkındalığını arttırarak onların kişisel gelişim süreçlerine sunduğu katkı ile dolacak. Bu proje hepimizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü Köy Akademileri bir yaz kursu mantığının çok ötesinde zamanla kadınlara, gençlere ve engelli vatandaşlarımıza da yüzünü dönecek bir yapı. Bu aşamada biz öncelikle çocuklarımız için mahallelerimize gidiyoruz. Çocuklarımızın zihinsel gelişim yolculuğuna bir kemanın tınısı, bir kitabın kokusu ve kendilerini keşfetmenin coşkusu eşlik etsin istiyoruz" dedi.

Köy Akademilerinin uzun soluklu ve kendi içerisinde gelişim gösterecek bir proje olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel; "Köy Akademileri ile attığımız tohumlarla Selçuk Efes'in sadece kültür sanat hayatına değil; yarınlarına da köprü atacağız. Eminim ki bu proje birçok kente de model olacak, esin kaynağı olacak" dedi.

Kaynak: Bültenler