Ağa Kızına Aşkı, Önce Tez Sonra Belgesel Konusu Oldu
Kayserili Hulusi Topuz ve ağa kızı Suna Topuz'un aşkı önce tez konusu ardından belgesel oldu.
Pınarbaşı ilçesine bağlı Küçük Karamanlı köyünde fakir bir ailenin oğlu olan Hulusi Topuz (69), köy ağasının kızı Suna'ya âşık oldu. Suna da ona âşıktı. Ancak ağa, görüşmelerini yasakladı. Sevdiği kızla evleri karşılıklı olan Hulusi Topuz, evden eve tünel kazmaya başladı. Annesi durumu fark etti ve oğlunun delirdiğini düşündü. Topuz intihara bile kalkıştı. Askerde ise kederinden verem oldu.
ÖNCE EVLENDİ SONRA SUNA İÇİN BOŞANDI
Sabah'ta yer alan habere göre, Hulusi Topuz köye döndüğünde Suna'nın Adana'ya gönderildiğini öğrendi. Topuz köyü terk edip, gittiği yerde başka biriyle evlendi. Ancak Suna'yı unutamadı ve eşinden boşandı. Suna ise hiç kimseyle evlenmedi.
BABALARI İZİN VERDİ
Aradan yıllar geçti. Köye geri dönen Hulusi, Suna'nın babasının evlenmelerine izin vermesi üzerine sevdiği kıza kavuştu.
AŞKLARI TEZ KONUSU OLDU
Çiftin 4 çocukları oldu. Topuz çiftinin hikâyesi, Ankara Üniversitesi'nde tez konusu oldu. TRT, Topuz çiftinin hikâyesini belgesel yaptı.
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İki yıl önceki haberi tekrar ne getirirsinizCevap Yaz 1 Yayından KaldırTİYATROHABERİ: haber kitligi var senol idare ediyor2 Yayından Kaldır
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Maşallah Allah selamet versinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Evden eve tünel kazmaya çalışmış ama sonra da gidip başkasıyla evlenmiş..Kadın hiç evlenmemiş..Demek ki kadın gerçekten seviyormuş..Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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Böyleside varmış Dünyada ve yürüdü.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır