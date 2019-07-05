Kovulacağı İddia Edilen BMW CEO'su Harald Krüger İstifa Etti

1916 yılında kurulan ve otomobil sektöründe devleşen BMW, büyük bir ayrılık kararıyla karşı karşıya. Şirketin 2015 yılından beri CEO'luk görevini yapan Harald Krüger, önümüzdeki yılın Nisan ayında bitecek olan sözleşmesinin yenilenmesini istemediğini, bunun için herhangi bir talepte bulunmadığını ve görev süresinin dolmasıyla görevinden ayrılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde ise Alman basını, BMW yönetiminin 18 Temmuz'da konuyla ilgili olarak yapacağı bir toplantıda Krüger ile yola devam etmeyeceklerini açıklayacaklarını ancak Krüger'in 27 yıldır BMW'ye hizmet etmesi nedeniyle kendisine sembolik bir görevin verileceği ifade edilmişti. Krüger, yapmış olduğu bu hamle ile şirket yönetimi tarafından işten çıkarılmadan kendisi istifa etmiş oldu.

Şirketin böyle bir karar almasının altında elbette bazı nedenler yatıyor. 2019 yılının ilk çeyreği için açıklanan gelir raporunda, BMW'nin 10 yıl sonra ilk kez otomobil sektöründe zarar ettiği ifade edildi. Şirketin geliri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında düşerek 1,1 milyar euroya geriledi. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, fiyat rekabetinin geliri düşürdüğü belirtildi. Şirket, bu zararın ardından 12 milyar euroluk yeni bir tasarruf paketi açıkladı. Krüger'in istifa sürecinin, yaşanan gelir kaybından dolayı olduğu söyleniyor.

Krüger, bugün yaptığı açıklamada şirket çalışanlarına teşekkür etti ve aldığı ayrılık kararının, yeni uğraşlar için olduğunu söyledi.