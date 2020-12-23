Kovid tedbirlerini ihlal eden 558 kişiye para cezası
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Kovid tedbirlerini ihlal eden 558 kişiye para cezası

23.12.2020 13:06 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:11
Kovid tedbirlerini ihlal eden 558 kişiye para cezası

Gaziantep'te korona virüs tedbirlerini ihlal eden 558 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te korona virüs tedbirlerini ihlal eden 558 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep kent merkezinde korona virüs tedbirlerine yönelik denetleme yapan polis ekipleri 558 şahsa idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 23 Aralık günü yapılan denetimlerde 233 şahsa sosyal mesafe ve maske kuralını ihlalden, 2 şahsa karantina hükümlerine aykırı davranmaktan, 323 şahsa ise sokağa çıkma yasağını ihlalden para cezası kesildiği belirtildi.

Denetimler kapsamında 257 işyeri de denetlendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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