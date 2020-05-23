Kovid savaşçıları, Ramazan Bayramı'nı ailelerinde uzak hastalarıyla geçiriyor
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Kovid savaşçıları, Ramazan Bayramı'nı ailelerinde uzak hastalarıyla geçiriyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ön cephede yer alan sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçirse de hastaları için her türlü fedakarlığa katlanıyor.

Kovid savaşçıları, Ramazan Bayramı'nı ailelerinde uzak hastalarıyla geçiriyor
23.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:13

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ön cephede yer alan sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçirse de hastaları için her türlü fedakarlığa katlanıyor.

İzmir'de mart ayı itibarıyla pandemi hastanesine dönüştürülen Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde görevli 500 doktor ve hemşire Ramazan Bayramı'nı hastanede geçirecek.

Salgının başladığı günden bu yana 3 bine yakın Kovid-19 hastasını evlerine gönderen fedakar sağlık çalışanlarının mesaisi bayramda da devam ediyor.

Yakınlarına virüsü bulaştırmamak için 76 günden bu yana hastanede ya da kendilerine tahsis edilen misafirhanelerde kalan Kovid savaşçılarının içinde, ailelerinden uzak bir bayram yaşayacakları için bir burukluk var.

Sağlık çalışanları her şeye rağmen bu zorluğa göğüs gerecek güce sahip. Çünkü, "Yeter ki hastalarımız iyileşsin" düşüncesi her birinin hafızasına yerleşmiş durumda.

Günlerdir özveriyle çalışan sağlık personelini en çok da yoğun bakımdan ya da servislerden iyileşerek taburcu edilen hastalar mutlu ediyor.

Başhekimi Doç. Dr. Abdurrahman Hamdi İnan da bayramı ailelerinden uzak geçirmek zorunda kalan sağlık çalışanlarının bayramını kutladı, onlara çikolata armağan etti.

Hastalarını ailelerinin yerine koyan fedakar sağlık çalışanları ise ellerindeki çikolatalarla onlara odalarında bayram ziyaretinde bulundu.

Bazı sağlık çalışanları ise cep telefonlarından görüntülü şekilde ailelerini aradı, bu sırada duygusal anlar yaşandı.

"Kovid-19 hastalarıyla bayramımızı geçiriyoruz"

Başhekimi İnan, AA muhabirine yaptığı açıklama, Türkiye'nin Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşlarına verdiği sağlık hizmetiyle tüm dünyayı kendine hayran bıraktığını söyledi.

Halkın evlerinde kendilerinin ise hastanede salgınla mücadele ettiğini belirten İnan, "Ramazan Bayramı'nda anne ve babamızın dizinin dibinde olmak isterdik ama şu süreçte bunu yapamıyoruz. Bizim için bayram Sağlık Bakanı'mızın yeni vakanın görülmediğini duyurduğu gün olacak. Ailelerimiz ve çocuklarımız bize anlayış gösteriyor. Bu yıl Kovid-19 hastalarıyla bayramımızı geçiriyoruz." dedi.

"Annemin bayramını kutlarken ağladım"

Hemşire Hatice Dayılar Candan ise bayramda görev yaptığı için hem çocuğunu hem de Balıkesir'de yaşayan ailesini göremeyeceğini aktardı.

Annesinin bayramını cep telefonuyla görüntülü konuşarak kutladığını belirten Candan, şöyle konuştu:

"Annemin yüzünü görünce ağladım. Onun sağlıklı olduğunu bilmekte beni mutlu etti. Hastalarımız artık bizim ailemiz gibi oldu. Onları kendi ailemin yerine koyarak bayramlarını kutladım. Umarım bu hastalık en kısa sürede biter. Kurban Bayramı'nda herkes ailesine kavuşur. Vatandaşlar yetkililerin uyarılarına dikkat ederek, bayram süresince evlerinde kalmalılar. Böyle yaparlarsa bizlere yardımcı olabilirler."

Tuğba Özmen de 3 yıllık hemşire olduğunu Kovid-19 salgını nedeniyle ilk kez ailesinden uzak bir bayram yaşadığını, telefonda bayramlaştığı annesinin kendisine moral verdiğini aktardı.

"İnşallah bu günler geride kalacak"

Yoğun bakım servisi sorumlu hemşiresi Emine Çarkacı ise 1 ay önce kendisine Kovid-19 teşhisi konduğunu, tedavi gördükten sonra yeniden görevinin başına döndüğünü belirtti.

Hastalığın zor bir süreç olduğunu vurgulayan Çarkacı, "Beni o günlerde en çok oğluma sarılamamak üzüyordu. Şimdi de hastalığı bulaştırırım korkusuyla ona sarılmıyorum. Bayram geldi. Oğlumla ve ailemle bu bayramı geçirmeyi çok isterdim ama hastanede görevimin başındayım. İnşallah bu günler geride kalacak ve biz yine önümüzdeki bayramları sevdiklerimizle beraber kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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