Kovid-19 yüzünden ara verilen seferleri yeniden başlayan Doğu Ekspresi treni Erzincan'a ulaştı
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Kovid-19 yüzünden ara verilen seferleri yeniden başlayan Doğu Ekspresi treni Erzincan'a ulaştı

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından biri olarak hafızalarda güzel izler bırakan, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seferlerine ara verilen Doğu Ekspresi, dün başlayan seferler kapsamında Erzincan'a ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından biri olarak hafızalarda güzel izler bırakan, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seferlerine ara verilen Doğu Ekspresi, dün başlayan seferler kapsamında Erzincan'a ulaştı.

Ankara'dan dün hareket ettikten sonra güzergahındaki Kırıkkale, Kayseri, Sivas'ın ardından bugün Erzincan'a ulaşan Doğu Ekspresi, kentteki tren garında kısa süre mola verdi.

Bazı yolcular kısa süreli molada, Doğu Ekspresi ve tren garının fotoğraflarını cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle çekme fırsatı buldu.

Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan ve yolcularına 25 saat boyunca yurdun çeşitli kentlerinin doğal güzellikleri görme imkanı sunan Doğu Ekspresi, daha sonra Erzurum'a hareket etti.

Buradan son durağı olan Kars'a gidecek olan Doğu Ekspresi ile seyahat eden yolculardan Halil Doğan, hasretle bekledikleri seferlerin yeniden başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Doğan, "Ben Doğu Ekspresi ile Ankara'dan Erzincan'a geldim. İnanılmaz bir manzarada eşsiz bir yolculuk geçirdik. Yolculuğumuz son derece güzel geçti. Trende pandemi kurallarına uyuluyor. Maske ve sosyal mesafemizi koruyarak seyahat ettik." dedi.

Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars seferlerinin yeniden başlaması dolayısıyla sabah saatlerinde de bir başka tren Kars'tan Ankara'ya hareket etti.

Kovid-19 yüzünden ara verilen seferleri yeniden başlayan Doğu Ekspresi treni Erzincan'a ulaştı
Kovid-19 yüzünden ara verilen seferleri yeniden başlayan Doğu Ekspresi treni Erzincan'a ulaştı
Kovid-19 yüzünden ara verilen seferleri yeniden başlayan Doğu Ekspresi treni Erzincan'a ulaştı
Kovid-19 yüzünden ara verilen seferleri yeniden başlayan Doğu Ekspresi treni Erzincan'a ulaştı
Kovid-19 yüzünden ara verilen seferleri yeniden başlayan Doğu Ekspresi treni Erzincan'a ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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Kovid-19 yüzünden ara verilen seferleri yeniden başlayan Doğu Ekspresi treni Erzincan'a ulaştı - Haberler
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