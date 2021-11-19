Kovid-19 yasaklarının kalktığı Melbourne'da salgının etkileri aylarca sürebilir

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında toplam 267 gün tam kapanmada kalarak Avustralya ve dünyada en uzun kilitlenmeyi yaşayan Melbourne'da yasaklar tamamen kaldırıldı ancak bundan olumsuz etkilenen sektörlerin toparlanmasının aylarca sürmesi bekleniyor.

Victoria Eyalet Hükümeti, eyaletteki çift doz aşılama oranlarının yüzde 90'lara yaklaşması üzerine, toplam 267 gün ile 6 kez tam kapanma uygulanan eyaletin başkenti Melbourne'daki Kovid-19 yasaklarını bugünden itibaren tamamen kaldırdı.

Alınan kararın ardından kentte hayat normale dönmeye başlarken lokantalarda, kafeteryalarda, barlarda, evlerde, camilerde, kiliselerde ve halka açık alanlardaki sayı sınırlaması sona erdi.

Hem Avustralya hem de dünyada en uzun kapanmada kalan Melbourne'daki yasaklar hayatın tüm alanlarının yanı sıra tüm sektörleri olumsuz yönde etkilemiş durumda.

Kent merkezindeki işyerleri halkın şehre inememesinden dolayı önemli maddi kayıplar yaşarken evlerinden çıkamayan vatandaşlar da kapanmanın zorluklarıyla mücadele vermek durumunda kaldı.

Melbourne Belediyesi, kent merkezini canlandırmak için harekete geçti

Yasaklardan dolayı şehre inemeyen vatandaşları yeniden kent merkezine çekmek için geçen hafta Melbourne'un önemli yerlerini süsleyerek çekici hale getiren Melbourne Belediyesi, bu kez de şehir merkezindeki işyerlerinin maddi zararı hafifletmek için kampanya başlattı.

Kampanya çerçevesinde kent merkezinde aylarca kapalı kalan lokanta, bar ve kafeterya gibi mekanlarda 50 ila 500 dolar harcama yapanların internet üzerinden belediyeye müracaat etmeleri durumunda harcama miktarının yüzde 30'u geri ödenecek.

Şehir merkezinde kafeterya işleten İbrahim Göçol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin yaptığı geri ödeme uygulamasının iyi bir adım olduğunu ancak sektörün toparlanmasının uzun süreceğini söyledi.

Merkezdeki ofislerin doluluk oranın sadece yüzde 4 olduğunu ve çalışanların yüzde 96'sının henüz ofislerine geri dönmediğini anlatan Göçol, "Herhangi bir maç yok, futbol, kriket, konser, konferans yok. Avustralya henüz dünyaya açılmadı. Turistlere açılmadı, normalde burası her gün turistlerle dolardı. Bunların hiçbiri yok ve ne zaman gelecekleri de belli değil. Benim düşüncem, toparlanmamız en az bir yıl sürer." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralyalılar aylarca evlerinden çıkmadı

Aylarca evde kalarak zorlandıklarını dile getiren Türk vatandaşlarından Ahmet Durnaoğlu, "Evde hapis kaldık, bunalımlara girdik, hayat eve sığar diyorlar ama sığmıyor. Dışarıda hayat var. 200 küsur gün kapalı kaldık, bayağı sıkıntılar çektik." dedi.

Melbourne'un kenar semtlerinden birindeki pizza dükkanında paket servis yaparak yasaklardan fazla etkilenmediklerini söyleyen Faouzi Daghistani ise "Açıkçası çocukların tam kapanmada kalması iyi bir şey değildi. Tam kapanmada sırasında aileler birbirini göremedi, özellikle bizim gibi Müslümanlar için bu çok zordu." diye konuştu.

Avustralya'nın ikinci büyük kenti Melbourne, 2020 Mart ayının sonunda itibaren farklı tarihlerde 267 gün süren 6 kez tam kapanmaya girmişti. Geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanan ve virüsün merkezi haline gelen kentin merkezindeki paket servisi olmayan lokanta, bar ve kafeteryalar aylarca kapalı kalmıştı.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020'de kaydedildiği Avustralya'da bugüne kadar 195 bin 625 kişi virüse yakalanırken bunlardan 109 bin 504'ü Victoria ve eyaletin başkenti Melbourne nüfusuna kayıtlı.

Avustralya'da Kovid-19'dan ölen 1933 kişiden, 1268'i Victoria'da, 618'i Yeni Güney Galler'de, 14'ü Avustralya Başkent Bölgesi'nde, 13'ü Tazmanya'da, 9'u Batı Avustralya'da, 7'si Queensland'da ve 4'ü de Güney Avustralya'da hayatını kaybetti.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri

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