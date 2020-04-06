Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası Artvin'in Hopa ve Murgul ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan yasakları ihlal eden iş yeri ve kişilere toplam 15 bin 330 lira para cezası kesildi.

Artvin'in Hopa ve Murgul ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan yasakları ihlal eden iş yeri ve kişilere toplam 15 bin 330 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Murgul Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında Kovid-19'la mücadele kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanuna aykırı hareket eden 1 kıraathane ve 5 şahsa toplam 5 bin 110 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpot da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sugören Mahallesi Yeni Liman Sahası içerisinde piknik yaptıkları tespit edilen 10 kişiye 3 bin 920 lira, 20 yaşından küçük 2 kişiye de 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Kaynak: AA