Kovid-19 yabancıların konut tercihlerini değiştirdi
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Kovid-19 yabancıların konut tercihlerini değiştirdi

13.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:29
Kovid-19 yabancıların konut tercihlerini değiştirdi

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yabancıların konut tercihlerini de değiştirdiğini belirterek, "Eskiden hep deniz kenarı tercih edilirdi ancak salgından sonra özellikle ormanlara doğru müstakil alanlara, villa yapılarına talep çok arttı.

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yabancıların konut tercihlerini de değiştirdiğini belirterek, "Eskiden hep deniz kenarı tercih edilirdi ancak salgından sonra özellikle ormanlara doğru müstakil alanlara, villa yapılarına talep çok arttı." dedi.

Farklı ülkelerden milyonlarca turistin tatil için geldiği Antalya, konut satışlarında da yabancıların en çok tercih ettiği şehirler arasında yer alıyor. Rusya, Almanya, İngiltere, İsveç, ABD, İran, Irak ve Kazakistan başta olmak üzere farklı ülkelerin vatandaşları, ağırladığı turist bakımından "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da yaşıyor.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi de olan Özgün, AA muhabirine, salgına rağmen kentteki gayrimenkul satışlarının arttığını, en fazla konuta ilgi olduğunu söyledi.

Antalya'nın yabancılara konut satışında lider olduğuna dikkati çeken Özgün, "Yabancılar daha önce Antalya'ya turizm ve yatırım için geliyordu. Salgında Türkiye, diğer ülkelere göre ciddi anlamda başarılı bir mücadele verdi. Yatırımla birlikte ülkelerden kaçış için de Antalya'ya geldiler. Özellikle Antalya'da hava şartları 10-11 ay güneşli geçtiği için yatırımlar da arttı." diye konuştu.

Özgün, Türkiye'nin Kovid-19'daki başarılı mücadelesinden sonra kente gelenlerin yerleşmeye başladığını, geri dönenlerin sayısının azalmaya başladığını ifade etti.

Salgın sürecinin yabancıların konut alım alışkanlıklarını da değiştirdiğini belirten Özgün, şunları kaydetti:

"Eskiden hep deniz kenarı tercih edilirdi ancak salgından sonra özellikle ormanlara doğru müstakil alanlar veya villa yapılarına talep çok arttı. Yabancılar bahçeli, ailece rahat edebilecekleri yapılara ilgi gösteriyor. Sitelerde ise temasın olmadığı, hijyenik ortamlar sunan akıllı evler tercih edilmeye başlandı. Müteahhit firmalar, talep çok olunca akıllı evler üretmeye başladı. Arsa talebinde de artışlar başladı. Yabancılar, arsa alarak müstakil evlerini yaptırmak istiyor."

"İlk defa listeye Çin de girdi"

Özgün, en çok talebin Irak, İran, Rusya, Afganistan, Azerbaycan, Almanya ve Kuveyt'ten olduğunu, her yıl listede İran birinci sıradayken bu yıl Irak'ın ilk sırada yer aldığını söyledi.

Antalya'nın Kaş bölgesini İngilizlerin, Alanya'yı Rus, Alman ve İranlıların, kent merkezini de Irak ve İranlıların tercih ettiğine dikkati çeken Özgün, müstakil ev yaptırmak isteyen yabancıların da Döşemealtı'nı yeğlediğini bildirdi.

Önceki yıllarda gayrimenkul satın alan ülkeler arasında Çin'in bulunmadığını ifade eden Özgün, "Bu yılki listemizde Çin de Türkiye'de yatırım yapan, konut alan ülkeler arasına girdi. İlk kez 2020'de bunu gördük. İlk defa listeye Çin de girdi. Kovid-19'dan sonra ciddi yatırımlar gelmeye başladı." dedi.

"Yabancılar konut alarak komşumuz oluyor"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin de dünyanın farklı ülkelerinden gelerek kentte yaşamaya başlayan yabancıların hem yatırım yaptıklarını hem de konut edinerek komşu olduklarını söyledi.

Antalya'nın ekonomik gelişim potansiyelinin yabancıları kendisine çektiğini belirten Çetin, "Yabancıların konut almalarının yanında yatırımları da dikkati çekiyor. Kentimize olan ilgilerinin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Çevre duyarlılığını özellikle önemsiyoruz. Bu bilince herkesin sahip olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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