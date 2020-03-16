Kovid-19 ve petrol fiyatlarındaki düşüş Kazakistan'da döviz piyasasındaki etkisini sürdürüyor
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Kazakistan, Güncel

Kovid-19 ve petrol fiyatlarındaki düşüş Kazakistan'da döviz piyasasındaki etkisini sürdürüyor

NUR Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve petrol fiyatlarındaki düşüş, Kazakistan'da döviz piyasasını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

16.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:58
Kovid-19 ve petrol fiyatlarındaki düşüş Kazakistan'da döviz piyasasındaki etkisini sürdürüyor

NUR Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve petrol fiyatlarındaki düşüş, Kazakistan'da döviz piyasasını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kazakistan Milli Bankası'nın, bugün faiz oranının yüzde 12'de sabit tutulacağını açıklamasının ardından milli para birimi tenge, keskin bir şekilde değer kaybetti. 1 dolar karşılığı 405 olan tenge 433'e çıktı.

Kazakistan Milli Bankası'ndan yapılan açıklamada, piyasalarda istikrarın sağlanması için gerekli müdahalelerin yapılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, devlet televizyonu kanalı aracılığıyla halka hitap ederken, Kovid-19'un küresel ekonomiyi etkilediğini vurgulayarak, "Kazakistan, bu devasa krizin sonuçlarını hissediyor. Ekonomik felaketlere rağmen sosyal gerginliğin ve işsizliğin önlenmesi için gerekli tedbirleri alacağız." ifadelerini kullandı.

Ülkenin uluslararası rezervlerinin 90 milyar dolar civarında olduğunu aktaran Tokayev, "Bu, ülkede ekonomik istikrarın korunması ve sosyal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ciddi bir garantidir." dedi.

Tokayev, yerel girişimcilerin desteklenmesi ve yeni iş yerlerinin oluşturulması için en az 300 milyar tenge (700 milyon dolar) tahsis edileceğini bildirdi.

Brent petrolün varil fiyatının geçen hafta yaklaşık 31 dolara gerilemesinin ardından 1 dolar karşılığı tenge 405'e yükselirken, Milli Banka, faiz oranını yüzde 12'ye çıkarmıştı.

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Kaynak: AA

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Manşet

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