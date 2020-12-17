Kovid-19 ve Evcil Hayvanlar: Köpekler ve Kediler Koronavirüs Kapabilir mi?

Evcil hayvanınızın Kovid-19'a duyarlı olup olmadığını mı merak ediyorsunuz? İşte koronavirüsün evcil hayvanları nasıl etkilediği hakkında şimdiye kadar bildiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Dünya çapında Kovid-19 teşhisi konulan insan sayısı hızla artarken hastalıkla ilgili sorularımız da artıyor. Özellikle evcil hayvan sahipleri, tüylü dostlarının hastalığa karşı duyarlı olup olmadığını merak ediyorlar. Koronavirüs hastalığı (Kovid-19) çoğunlukla kişiden kişiye yayılırken, insanlardan hayvanlara da bulaşabilir. ABD Hastalık Önleme Merkezlerine göre, kediler ve köpekler de dahil olmak üzere birkaç evcil hayvan da Kovid-19enfekte oldu. Bu, çoğunlukla hayvanların pozitif olan insanlarla yakın temas halinde olduklarında ortaya çıktı. Hastalanan evcil hayvanların çoğunun sadece hafif semptomları vardı ve kısa sürede iyileştiler.

Kedim veya Köpeğim Kovid-19 Olabilir mi?

Amerika Birleşik Devletleri ve birçok ülkede az sayıda evcil kedi ve köpeğin Kovid-19 ile enfekte olduğu bildirilmişti. Bu evcil hayvanların çoğu, Kovid-19'lu insanlarla temastan sonra virüse yakalandığı belirtildi. ABD, New York'taki iki evcil kedide tespit edilmiş virüs vakalarını duyurdu. Daha sonra, ABD'de Winston adlı bir pug cinsli bir köpekte Kovid-19 virüsüne yakalandığına dahil çok sayıda rapor ortaya çıktı. Ayrıca İngiltere'de bir evcil kediye Kovid-19 testi yapıldığı ve pozitif çıktığı da gündeme gelmişti. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Tıp Direktörü Yvonne virüsüninsanlardan hayvanlara bulaşmış olabileceğini aktardı.

Köpeklerde ve kedilerde Kovid-19 belirtileri genellikle ne koronavirüs ne de insanlara bulaşabilen çeşitli viral ve bakteriyel enfeksiyonlarla (köpek öksürüğü, köpek gribi vb.) İlişkilidir.

Kovid-19 belirtileri gösteriyor olsanız da olmasanız da, evde evcil hayvanınız varsa el yıkama ve hijyen uygulamaları konusunda her zamanki kadar titiz olmalısınız. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün (OIE), köpeklerin hastalığı yayabileceğine veya hastalığın bir başka hayvana bulaştırdığına dair bir bulguya rastlamadıklarını belirtti. Yani evcil hayvanlar virüsü kapabilir, ancak insanlara bulaştırabileceklerine dair hiçbir kanıt yoktur.

Evcil Hayvanım Maske Takmalı Mı?

Hayır, kesinlikle evcil hayvanınıza maske takmamalısınız. Yüz maskelerinin evcil hayvanları bulaşıcı hastalıklardan veya hava kirleticilerinden koruduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Ayrıca maskeler evcil hayvanların sağlığı için tehlikeli ve rahatsız edici olma potansiyeline sahiptir.

Evcil Hayvanıma Kovid-19 Testi Yaptırmalı mıyım?

Şu anda, görünüşte sağlıklı ve virüse yakalanmış biriyle temas halinde olmamış evcil hayvanların test edilmesi gerektiğine dair hiçbir gösterge bulunmadığından, evcil hayvanların Kovid-19 virüsü için test edilmesi gereksizdir. Ancak evcil hayvanınız öksürme, hapşırma veya uyuşukluk gibi herhangi bir hastalık belirtisi gösteriyorsa, derhal veterinerinizi arayın ve önlem olarak onu içeride ve diğer evcil hayvanlardan ve insanlardan uzak tutun.

Evcil Hayvanlarınızı Koronavirüsten Nasıl Koruyabilirsiniz?

Bu virüsün hayvanları nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi öğrenene kadar, hayvanlarınızı enfeksiyondan korumak için kalabalık alanlardan uzak durmanızı öneririz.

Kedileriniz bahçede vakit geçiriyorsa mümkün olduğunca ev içerisinde tutarak ve dışarıda dolaşmalarına izin vermeyin.

Köpeğinizi yürüyüşe çıkardığınızda sosyal mesafe kuralına uyarak tasma ile köpeklerinizi gezdirin.

Çok sayıda insanların yoğun olduğu kalabalık yerlerden kaçının.

Evcil hayvanlarınıza virüsten korumak için maske takmayı denemeyin. Maskeler minik dostunuzun cildine zarar verebilir.

Evcil hayvanınızı kimyasal dezenfektanlar, alkol, el dezenfektanı veya diğer endüstriyel temizleyicileri gibi ürünlerle silmeyin veya yıkamayın. Bunlar evcil hayvanınızın cildine zarar verirler.

Eğer siz veya aileden biri virüsle enfekte olmuşsanız ve evcil hayvanınızla birlikte aynı evi paylaşıyorsanız yapmanız gerekenler:

Kendinizi evcil hayvanınız da dâhil olmak üzere herkesten izole edin. Mümkünse, evinizde başka bir kişinin evcil hayvanınıza bakmasını sağlayın.

Evcil hayvanınızla sevmekten, sarılmaktan, öpmekten ve yatağınızı paylaşmaktan kaçının.

Hastayken evcil hayvanınıza bakmanız ve onların yanında olmanız gerekiyorsa, bir maske takın ve onlarla etkileşime girmeden önce ve sonra ellerinizi yıkayın.

:petyasam.com