Kovid-19 vakası sayısı 50 bini aşan Belçika'da bugün "kısmi normalleşme" başlıyor
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Kovid-19 vakası sayısı 50 bini aşan Belçika'da bugün "kısmi normalleşme" başlıyor

Kovid-19 vakası sayısı 50 bini aşan Belçika'da bugün 'kısmi normalleşme' başlıyor
04.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:34

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 361 artarak 50 bin 267'ye ulaşırken, ülkede bazı tecrit kuralları gevşetildi.

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 361 artarak 50 bin 267'ye ulaşırken, ülkede bazı tecrit kuralları gevşetildi.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 59 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 69 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 19 azalarak 655 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 361 artarak 50 bin 267'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, 80 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 924'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 46'sı hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

Belçika'da "kısmi normalleşme" başlıyor

Belçika'da Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan "kısmi tecrit" bugünden itibaren gevşetiliyor.

Ülkede ilk aşamada bugünden itibaren sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla bazı iş yerlerinin açılmasına izin verilirken, bisiklete binmek ya da en çok üç kişiye kadar grup halinde yürüyüş serbest olacak.

Sosyal mesafe kurallarına uyamayan iş yerleri ve şirketler evden çalışmaya devam edecek.

Otobüs ve tren seferlerinin artırılacağı ülkede, toplu taşıma araçlarında 12 yaş üstü için maske kullanımı zorunlu olacak.

Manifatura ve tuhafiye dükkanlarının da faaliyete başlayacağı Belçika'da, maske satış ve dağıtımı yaygınlaştırılacak.

Test sayısının günde 25 bini bulması hedeflenirken, filyasyon ekipleri de göreve başlayacak. Kovid-19 hastalarının temaslarını daha iyi tespit edebilmek için bir çağrı merkezi de devreye girecek.

Kreşlerin ise sağlık çalışanlarının çocuklarının dışında diğer öğrencileri de kabul etmeye başlaması bekleniyor.

11 Mayıs'tan itibaren ise diğer bazı dükkanların açılmasına izin verilmesi planlanıyor.

Ülkede 18 Mayıs'ta kademeli olarak okulların yeniden açılması planlanırken, düğün ve cenaze gibi etkinliklerin yapılmasına belirli koşullarda müsaade edilecek.

Salgının seyrine göre 8 Haziran'da üçüncü aşamaya geçecek hükümet, bu aşamada restoran, kafe ve mağazaların açılmasını öngörüyor. Bununla beraber festivaller ve toplu etkinlikler ise 31 Ağustos'a kadar yasak olacak.

Belirlenen tarihler Kovid-19 vaka sayılarının kötüleşmesi durumunda değişebilecek. Uzmanlar ön koşul olarak hastaneye kaldırılan kişi sayısının günlük 200'ün altında tutulması gerektiğine işaret ediyor.

Uzmanlar ikinci dalga ihtimaline karşı uyarıyor

Belçika'da Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesine konuşan Virolog Erika Vlieghe, normalleşme sürecinde vakaların artabileceğine işaret ederek, "İlk Kovid-19 dalgasının ne kadar ciddi olduğunu gördük. İkinci olası bir dalgaya karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Kovid-19 vakası sayısı 50 bini aşan Belçika'da bugün 'kısmi normalleşme' başlıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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