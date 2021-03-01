Kovid-19 vakalarının tekrar arttığı Hindistan, kitlesel aşılamanın ikinci aşamasına geçti

YENİ Dünya genelinde en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen ikinci ülke Hindistan'da, kitlesel aşılamanın ikinci aşamasına geçilerek 65 yaş üzeri bireyler ile risk grubundaki kalp veya şeker hastalığı bulunan 45 yaş üzerindekiler aşılanmaya başladı.

YENİ Dünya genelinde en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen ikinci ülke Hindistan'da, kitlesel aşılamanın ikinci aşamasına geçilerek 65 yaş üzeri bireyler ile risk grubundaki kalp veya şeker hastalığı bulunan 45 yaş üzerindekiler aşılanmaya başladı.

Yetkililer, Kovid-19 vakalarının yeniden arttığı ülkede kitlesel aşılamanın ikinci aşamasına geçildiğini açıkladı.

Bu aşamada, 60 yaş üzeri olanlar ile kalp veya şeker hastalığı gibi salgın açısından risk grubunda bulunan 45 yaş üzerindeki kişilere Kovid-19 aşısı uygulanmaya başladı.

Başbakan Narendra Modi başkent Yeni Delhi'de Hindistan'ın Bharat Biotech şirketinin geliştirdiği Covaxin Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırarak aşılama kampanyasının ikinci aşamasını başlatmış oldu.

70 yaşındaki Modi, aşı yaptırdıktan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Hep birlikte Hindistan'ı Kovid-19'dan arındıralım." ifadesini kullanarak herkesi aşı olmaya çağırdı.

Aşılar, devlet hastanelerinde ücretsiz uygulanırken, 10 binden fazla özel hastanede de 3,50 dolara satılıyor.

Ülkedeki yerel ve sağlık yetkilileri de vakaların hızla arttığı eyaletlerde daha fazla kişinin aşılanmasını istedi.

Yaklaşık 1,4 milyar nüfusu olan ülkede, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında şimdiye kadar en az 14 milyon kişiye aşı yapıldı.

Sağlık yetkilileri ise aşılama kampanyasına yeterince katılım olmamasından şikayetçi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "worldometers" sitesine göre, 11 milyon 112 bin 241 vakanın tespit edildiği Hindistan'da salgın nedeniyle 157 bin 195 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen