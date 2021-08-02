Kovid-19 vakalarının en çok arttığı illerden Ağrı'da sağlık ekiplerinin aşı seferberliği sürüyor
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Kovid-19 vakalarının en çok arttığı illerden Ağrı'da sağlık ekiplerinin aşı seferberliği sürüyor

Kovid-19 vakalarının en çok arttığı illerden Ağrı'da sağlık ekiplerinin aşı seferberliği sürüyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Yurtta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında en çok artışın yaşandığı illerden Ağrı'da, aşı ekipleri sağlık kuruluşlarında ve kırsalda vatandaşları aşılamaya devam ediyor.

Yurtta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında en çok artışın yaşandığı illerden Ağrı'da, aşı ekipleri sağlık kuruluşlarında ve kırsalda vatandaşları aşılamaya devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce, doktor, ebe, hemşire ve 112 Acil Sağlık görevlilerinden oluşturulan aşı ekipleri, Kovid-19 salgının başladığı ilk günden bu yana gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeksizin yoğun çalışma yapıyor.

Günün ilk ışıklarıyla köylere giden ekipler, cami önlerinde ve taziye evlerinde vatandaşlarla görüşüp randevularını oluşturduktan sonra Kovid-19 aşılarını yapıyor.

Engelli ve yaşlı oldukları için yürümekte güçlük çekenleri de evlerinde aşılayan ekipler, zaman zaman aşı olma konusunda çekinceleri bulunan bazı vatandaşları da ikna ederek aşı olmalarını sağlıyor.

Kentin kırsal kesiminin yanı sıra hastaneler, il merkezi ve ilçelerin işlek yerlerinde kurulan çadırlarda da vatandaşlara yönelik aşı çalışması yapan ekipler, onların duası ve teşekkürüyle moral buluyor.

Eliaçık köyü sakinlerinden Naime Beyazıt, AA muhabirine, ikinci defa aşı olduğunu ve hizmeti ayaklarına kadar getiren sağlık çalışanlarına her zaman duacı olduklarını söyledi.

"Devlet asla yanlış bir iş yapmaz"

Vatandaşlardan Halil Alpaslan ise herkesin aşı olması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Allah devletimizden razı olsun. Biz çok memnunuz, aşılarımız yapılıyor. Aşı olma konusunda gençler çekinmesin. Devlet asla yanlış bir iş yapmaz. Elhamdülillah Müslüman devletiz. Gençlerle hepimiz devletimize güveniyoruz. Devlet bizim için çalışıyor. Sağlık çalışanları ayağımıza kadar geliyor. Bizim devletle iftihar etmemiz gerekiyor. Gençler yanlış yorum ve dedikodular yüzünden aşı olmaktan çekiniyor. Gençleri aşı olmaya davet ediyorum. Gençler gelsin aşı olsun. Üçüncü doz aşımı oldum. Kendimi genç gibi hissediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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