Kovid-19 vakalarının en çok arttığı ilk 5 ilden Kırklareli'nde "evden çıkmayın" çağrısı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Halkımızı açıkça uyarıyorum lütfen ama lütfen ev ziyaretlerini erteleyin, işiniz olmadıkça evden çıkmayın maske, mesafeyi unutmayın.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Halkımızı açıkça uyarıyorum lütfen ama lütfen ev ziyaretlerini erteleyin, işiniz olmadıkça evden çıkmayın maske, mesafeyi unutmayın."dedi.

Kesimoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kırklareli'nin Sağlık Bakanlığınca illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları bakımından en çok artan iller arasında yer aldığını bildirdi.

Kentten her 200 kişiden 1'inin Kovid-19 vakası olduğunu belirten Kesimoğlu, herkesi kurallara uymaya davet etti.

Kesimoğlu, yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu anda Kırklareli'nde her 200 kişiden 1'i Kovid. Türkiye'de 100 bin kişide görülme oranında ilk 5'teyiz. Halkımızı açıkça uyarıyorum lütfen ama lütfen ev ziyaretlerini erteleyin, işiniz olmadıkça evden çıkmayın maske, mesafeyi unutmayın."

Aşılama çalışmaları

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, geçen hafta 100 bin kişide 295,28 olan vaka sayısı bu hafta 518,33'e yükseldi.

Kentte aşılama çalışmaları da devam ederken Sağlık Bakanlığının "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" internet sitesinde yer alan verilere göre, Kırklareli'nde 113 bin 942 kişiye aşı yapıldı.

Haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop