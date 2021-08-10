Kovid-19 vakalarının arttığı Tunceli'de, Vali Özkan'dan vatandaşlara "aşı olun" çağrısı Açıklaması
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Kovid-19 vakalarının arttığı Tunceli'de, Vali Özkan'dan vatandaşlara "aşı olun" çağrısı Açıklaması

Kovid-19 vakalarının arttığı Tunceli'de, Vali Özkan'dan vatandaşlara 'aşı olun' çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların biran önce aşılarını yaptırmasını istedi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların biran önce aşılarını yaptırmasını istedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından açıklamasına yer verilen Vali Özkan, salgın sürecinin devam ettiğini ve dünyanın her yerinden hemen her ay Kovid-19 virüsünün yeni bir varyantının ismini duyduklarını belirtti.

Kovid-19 nedeniyle hastane müracaatlarının, yatış verilen hastaların ve yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının çok fazla arttığını ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Tüm uyarılarımıza rağmen maalesef halen birinci doz aşısını olmamış, yahut ikinci doz aşı zamanı geldiği halde randevusunu almamış ya da randevusunu alıp da gelmeyen çok sayıda hemşehrilerimiz mevcut. Tek istediğimiz, işyerlerimiz tekrar kapanmasın, çocuklarımız okulsuz kalmasın, canlarımız tekrar yanmasın. Rica ediyorum lütfen aşımızı olalım, sokağa maskesiz çıkmayalım, kalabalık ortamlardan uzak duralım."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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