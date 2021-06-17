Kovid-19 vakalarının arttığı Lizbon'da hafta sonu kente giriş ve çıkışlar yasaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 vakalarının arttığı Lizbon'da hafta sonu kente giriş ve çıkışlar yasaklandı

Kovid-19 vakalarının arttığı Lizbon'da hafta sonu kente giriş ve çıkışlar yasaklandı
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı önlemleri ülke genelinde gevşeten Portekiz hükümeti, vaka sayılarında artışın olduğu başkent Lizbon'a ise serbest dolaşım kısıtlaması getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı önlemleri ülke genelinde gevşeten Portekiz hükümeti, vaka sayılarında artışın olduğu başkent Lizbon'a ise serbest dolaşım kısıtlaması getirdi.

Portekiz Sağlık Bakanı Mariana Vieira da Silva, düzenlediği basın toplantısında, yeni vaka sayılarındaki artıştan dolayı yarın yerel saat ile 15.00'ten itibaren hafta sonu boyunca Lizbon'a giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu.

Da Silva, "Bu öne alınmış bir tedbir değil. Salgının mevcut durumda ülke genelinde farklı boyutlarda olmasından dolayı yeni bir önlem. Amacımız, bu bölgedeki (Lizbon) mevcut yüksek vakaların diğer bölgelere taşınmasını önlemek." dedi.

Ülkede, son 24 saatte Kovid-19'dan 2 kişi hayatını kaybederken, büyük çoğunluğu Lizbon'da olmak üzere 1233 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık, dün yeni vaka sayısını 1350 olarak açıklamış ve bu 27 Şubat'tan bu yana tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak dikkati çekmişti.

Salgının başlamasından bu yana Portekiz'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 57'ye, vaka sayısı da 817 bin 754'e ulaştı.

Mayıs ayında başladığı kademeli normalleşme kapsamında hafta başında 5. aşamaya geçen Portekiz, Lizbon'un da aralarında olduğu 4 bölge dışında ülke genelinde evden çalışma zorunluluğunun kaldırılması, restoranların gece saat 01.00'e kadar açılması, mağazalardaki Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması ve toplu ulaşım araçlarında oturan yolcu kapasitelerini yüzde 100'e, ayakta yolcu kapasitelerini de yüzde 70'e kadar çıkartılması kararlarını almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Enis Arıkan Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Gareth Bale Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kovid-19 vakalarının arttığı Lizbon'da hafta sonu kente giriş ve çıkışlar yasaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 20:50:25. #1.16#

title