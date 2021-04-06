KIRKLARELİ - Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde bazı vatandaşlar uyarılara rağmen maske takmıyor
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KIRKLARELİ - Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde bazı vatandaşlar uyarılara rağmen maske takmıyor

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
KIRKLARELİ - Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde bazı vatandaşlar uyarılara rağmen maske takmıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en fazla arttığı iller arasında yer alan Kırklareli'nde bazı vatandaşların maske takmadığı gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en fazla arttığı iller arasında yer alan Kırklareli'nde bazı vatandaşların maske takmadığı gözlendi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 27 Mart-2 Nisan haftalık vaka sayılarına göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vaka sayısı geçen haftaya göre arttı.

Geçen hafta 265,84 olan vaka sayısı Edirne'de 409,06'ya, Kırklareli'nde 295,28 olan vaka sayısı 518,33'e, Tekirdağ'da 273,06 olan vaka sayısı 409,13'e yükseldi.

Bu verilere göre en çok artış bir önceki haftaya göre Kırklareli'nde oldu.

Vaka artışı yüzde 73 oranında gerçekleşen kentte bazı vatandaşların kurallara hala uymadığı gözleniyor. Bazı vatandaşların maske takmadıkları ve yasak alanlarda sigara içtikleri görüldü.

Esnaf Avni Dalgıç, AA muhabirine, kentte vaka sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

Herkesi tedbirlere uymaya çağıran Dalgıç, "Bu süreçte birbirimize yardımcı olmamız, mesafemizi korumamız, maskemizi çıkarmamamız gerekiyor. Herkes birbirini uyarmalı. Eğer biz uyarmazsak kesinlikle önlemini alamayacağımız sorunla karşı karşıya geliriz. Eğer iyi günleri görmek istiyorsak bu konuda daha dikkatli davranmamız gerekli." dedi.

Bazı vatandaşların halen maskesiz dolaşıklarını anlatan Dalgıç, vaka sayılarındaki artışın kurallara yeterince uyulmamasından kaynaklandığını dile getirdi.

Kent sakinlerinden Mevlüt Tunç ise vaka artışlarının kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

Bazı vatandaşların tedbirlere uymadığının altını çizen Tunç, "Banka önlerinde saatlerce sıra bekliyorlar. Kalabalıklar oluşturuyorlar, bu hastalık da gittikçe yayılıyor. Dikkatli olmamız lazım." diye konuştu.Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde bazı vatandaşlar uyarılara rağmen maske takmıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en fazla arttığı iller arasında yer alan Kırklareli'nde bazı vatandaşların maske takmadığı gözlendi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 27 Mart-2 Nisan haftalık vaka sayılarına göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vaka sayısı geçen haftaya göre arttı.

Geçen hafta 265,84 olan vaka sayısı Edirne'de 409,06'ya, Kırklareli'nde 295,28 olan vaka sayısı 518,33'e, Tekirdağ'da 273,06 olan vaka sayısı 409,13'e yükseldi.

Bu verilere göre en çok artış bir önceki haftaya göre Kırklareli'nde oldu.

Vaka artışı yüzde 73 oranında gerçekleşen kentte bazı vatandaşların kurallara hala uymadığı gözleniyor. Bazı vatandaşların maske takmadıkları ve yasak alanlarda sigara içtikleri görüldü.

Esnaf Avni Dalgıç, AA muhabirine, kentte vaka sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

Herkesi tedbirlere uymaya çağıran Dalgıç, "Bu süreçte birbirimize yardımcı olmamız, mesafemizi korumamız, maskemizi çıkarmamamız gerekiyor. Herkes birbirini uyarmalı. Eğer biz uyarmazsak kesinlikle önlemini alamayacağımız sorunla karşı karşıya geliriz. Eğer iyi günleri görmek istiyorsak bu konuda daha dikkatli davranmamız gerekli." dedi.

Bazı vatandaşların halen maskesiz dolaşıklarını anlatan Dalgıç, vaka sayılarındaki artışın kurallara yeterince uyulmamasından kaynaklandığını dile getirdi.

Kent sakinlerinden Mevlüt Tunç ise vaka artışlarının kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

Bazı vatandaşların tedbirlere uymadığının altını çizen Tunç, "Banka önlerinde saatlerce sıra bekliyorlar. Kalabalıklar oluşturuyorlar, bu hastalık da gittikçe yayılıyor. Dikkatli olmamız lazım." diye konuştu.Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde bazı vatandaşlar uyarılara rağmen maske takmıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en fazla arttığı iller arasında yer alan Kırklareli'nde bazı vatandaşların maske takmadığı gözlendi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 27 Mart-2 Nisan haftalık vaka sayılarına göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vaka sayısı geçen haftaya göre arttı.

Geçen hafta 265,84 olan vaka sayısı Edirne'de 409,06'ya, Kırklareli'nde 295,28 olan vaka sayısı 518,33'e, Tekirdağ'da 273,06 olan vaka sayısı 409,13'e yükseldi.

Bu verilere göre en çok artış bir önceki haftaya göre Kırklareli'nde oldu.

Vaka artışı yüzde 73 oranında gerçekleşen kentte bazı vatandaşların kurallara hala uymadığı gözleniyor. Bazı vatandaşların maske takmadıkları ve yasak alanlarda sigara içtikleri görüldü.

Esnaf Avni Dalgıç, AA muhabirine, kentte vaka sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

Herkesi tedbirlere uymaya çağıran Dalgıç, "Bu süreçte birbirimize yardımcı olmamız, mesafemizi korumamız, maskemizi çıkarmamamız gerekiyor. Herkes birbirini uyarmalı. Eğer biz uyarmazsak kesinlikle önlemini alamayacağımız sorunla karşı karşıya geliriz. Eğer iyi günleri görmek istiyorsak bu konuda daha dikkatli davranmamız gerekli." dedi.

Bazı vatandaşların halen maskesiz dolaşıklarını anlatan Dalgıç, vaka sayılarındaki artışın kurallara yeterince uyulmamasından kaynaklandığını dile getirdi.

Kent sakinlerinden Mevlüt Tunç ise vaka artışlarının kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

Bazı vatandaşların tedbirlere uymadığının altını çizen Tunç, "Banka önlerinde saatlerce sıra bekliyorlar. Kalabalıklar oluşturuyorlar, bu hastalık da gittikçe yayılıyor. Dikkatli olmamız lazım." diye konuştu.Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde bazı vatandaşlar uyarılara rağmen maske takmıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en fazla arttığı iller arasında yer alan Kırklareli'nde bazı vatandaşların maske takmadığı gözlendi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 27 Mart-2 Nisan haftalık vaka sayılarına göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vaka sayısı geçen haftaya göre arttı.

Geçen hafta 265,84 olan vaka sayısı Edirne'de 409,06'ya, Kırklareli'nde 295,28 olan vaka sayısı 518,33'e, Tekirdağ'da 273,06 olan vaka sayısı 409,13'e yükseldi.

Bu verilere göre en çok artış bir önceki haftaya göre Kırklareli'nde oldu.

Vaka artışı yüzde 73 oranında gerçekleşen kentte bazı vatandaşların kurallara hala uymadığı gözleniyor. Bazı vatandaşların maske takmadıkları ve yasak alanlarda sigara içtikleri görüldü.

Esnaf Avni Dalgıç, AA muhabirine, kentte vaka sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

Herkesi tedbirlere uymaya çağıran Dalgıç, "Bu süreçte birbirimize yardımcı olmamız, mesafemizi korumamız, maskemizi çıkarmamamız gerekiyor. Herkes birbirini uyarmalı. Eğer biz uyarmazsak kesinlikle önlemini alamayacağımız sorunla karşı karşıya geliriz. Eğer iyi günleri görmek istiyorsak bu konuda daha dikkatli davranmamız gerekli." dedi.

Bazı vatandaşların halen maskesiz dolaşıklarını anlatan Dalgıç, vaka sayılarındaki artışın kurallara yeterince uyulmamasından kaynaklandığını dile getirdi.

Kent sakinlerinden Mevlüt Tunç ise vaka artışlarının kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

Bazı vatandaşların tedbirlere uymadığının altını çizen Tunç, "Banka önlerinde saatlerce sıra bekliyorlar. Kalabalıklar oluşturuyorlar, bu hastalık da gittikçe yayılıyor. Dikkatli olmamız lazım." diye konuştu.Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde bazı vatandaşlar uyarılara rağmen maske takmıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en fazla arttığı iller arasında yer alan Kırklareli'nde bazı vatandaşların maske takmadığı gözlendi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 27 Mart-2 Nisan haftalık vaka sayılarına göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vaka sayısı geçen haftaya göre arttı.

Geçen hafta 265,84 olan vaka sayısı Edirne'de 409,06'ya, Kırklareli'nde 295,28 olan vaka sayısı 518,33'e, Tekirdağ'da 273,06 olan vaka sayısı 409,13'e yükseldi.

Bu verilere göre en çok artış bir önceki haftaya göre Kırklareli'nde oldu.

Vaka artışı yüzde 73 oranında gerçekleşen kentte bazı vatandaşların kurallara hala uymadığı gözleniyor. Bazı vatandaşların maske takmadıkları ve yasak alanlarda sigara içtikleri görüldü.

Esnaf Avni Dalgıç, AA muhabirine, kentte vaka sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

Herkesi tedbirlere uymaya çağıran Dalgıç, "Bu süreçte birbirimize yardımcı olmamız, mesafemizi korumamız, maskemizi çıkarmamamız gerekiyor. Herkes birbirini uyarmalı. Eğer biz uyarmazsak kesinlikle önlemini alamayacağımız sorunla karşı karşıya geliriz. Eğer iyi günleri görmek istiyorsak bu konuda daha dikkatli davranmamız gerekli." dedi.

Bazı vatandaşların halen maskesiz dolaşıklarını anlatan Dalgıç, vaka sayılarındaki artışın kurallara yeterince uyulmamasından kaynaklandığını dile getirdi.

Kent sakinlerinden Mevlüt Tunç ise vaka artışlarının kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

Bazı vatandaşların tedbirlere uymadığının altını çizen Tunç, "Banka önlerinde saatlerce sıra bekliyorlar. Kalabalıklar oluşturuyorlar, bu hastalık da gittikçe yayılıyor. Dikkatli olmamız lazım." diye konuştu.Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde bazı vatandaşlar uyarılara rağmen maske takmıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en fazla arttığı iller arasında yer alan Kırklareli'nde bazı vatandaşların maske takmadığı gözlendi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 27 Mart-2 Nisan haftalık vaka sayılarına göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vaka sayısı geçen haftaya göre arttı.

Geçen hafta 265,84 olan vaka sayısı Edirne'de 409,06'ya, Kırklareli'nde 295,28 olan vaka sayısı 518,33'e, Tekirdağ'da 273,06 olan vaka sayısı 409,13'e yükseldi.

Bu verilere göre en çok artış bir önceki haftaya göre Kırklareli'nde oldu.

Vaka artışı yüzde 73 oranında gerçekleşen kentte bazı vatandaşların kurallara hala uymadığı gözleniyor. Bazı vatandaşların maske takmadıkları ve yasak alanlarda sigara içtikleri görüldü.

Esnaf Avni Dalgıç, AA muhabirine, kentte vaka sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

Herkesi tedbirlere uymaya çağıran Dalgıç, "Bu süreçte birbirimize yardımcı olmamız, mesafemizi korumamız, maskemizi çıkarmamamız gerekiyor. Herkes birbirini uyarmalı. Eğer biz uyarmazsak kesinlikle önlemini alamayacağımız sorunla karşı karşıya geliriz. Eğer iyi günleri görmek istiyorsak bu konuda daha dikkatli davranmamız gerekli." dedi.

Bazı vatandaşların halen maskesiz dolaşıklarını anlatan Dalgıç, vaka sayılarındaki artışın kurallara yeterince uyulmamasından kaynaklandığını dile getirdi.

Kent sakinlerinden Mevlüt Tunç ise vaka artışlarının kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

Bazı vatandaşların tedbirlere uymadığının altını çizen Tunç, "Banka önlerinde saatlerce sıra bekliyorlar. Kalabalıklar oluşturuyorlar, bu hastalık da gittikçe yayılıyor. Dikkatli olmamız lazım." diye konuştu.Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde bazı vatandaşlar uyarılara rağmen maske takmıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en fazla arttığı iller arasında yer alan Kırklareli'nde bazı vatandaşların maske takmadığı gözlendi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 27 Mart-2 Nisan haftalık vaka sayılarına göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vaka sayısı geçen haftaya göre arttı.

Geçen hafta 265,84 olan vaka sayısı Edirne'de 409,06'ya, Kırklareli'nde 295,28 olan vaka sayısı 518,33'e, Tekirdağ'da 273,06 olan vaka sayısı 409,13'e yükseldi.

Bu verilere göre en çok artış bir önceki haftaya göre Kırklareli'nde oldu.

Vaka artışı yüzde 73 oranında gerçekleşen kentte bazı vatandaşların kurallara hala uymadığı gözleniyor. Bazı vatandaşların maske takmadıkları ve yasak alanlarda sigara içtikleri görüldü.

Esnaf Avni Dalgıç, AA muhabirine, kentte vaka sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

Herkesi tedbirlere uymaya çağıran Dalgıç, "Bu süreçte birbirimize yardımcı olmamız, mesafemizi korumamız, maskemizi çıkarmamamız gerekiyor. Herkes birbirini uyarmalı. Eğer biz uyarmazsak kesinlikle önlemini alamayacağımız sorunla karşı karşıya geliriz. Eğer iyi günleri görmek istiyorsak bu konuda daha dikkatli davranmamız gerekli." dedi.

Bazı vatandaşların halen maskesiz dolaşıklarını anlatan Dalgıç, vaka sayılarındaki artışın kurallara yeterince uyulmamasından kaynaklandığını dile getirdi.

Kent sakinlerinden Mevlüt Tunç ise vaka artışlarının kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

Bazı vatandaşların tedbirlere uymadığının altını çizen Tunç, "Banka önlerinde saatlerce sıra bekliyorlar. Kalabalıklar oluşturuyorlar, bu hastalık da gittikçe yayılıyor. Dikkatli olmamız lazım." diye konuştu.Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde bazı vatandaşlar uyarılara rağmen maske takmıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en fazla arttığı iller arasında yer alan Kırklareli'nde bazı vatandaşların maske takmadığı gözlendi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 27 Mart-2 Nisan haftalık vaka sayılarına göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vaka sayısı geçen haftaya göre arttı.

Geçen hafta 265,84 olan vaka sayısı Edirne'de 409,06'ya, Kırklareli'nde 295,28 olan vaka sayısı 518,33'e, Tekirdağ'da 273,06 olan vaka sayısı 409,13'e yükseldi.

Bu verilere göre en çok artış bir önceki haftaya göre Kırklareli'nde oldu.

Vaka artışı yüzde 73 oranında gerçekleşen kentte bazı vatandaşların kurallara hala uymadığı gözleniyor. Bazı vatandaşların maske takmadıkları ve yasak alanlarda sigara içtikleri görüldü.

Esnaf Avni Dalgıç, AA muhabirine, kentte vaka sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

Herkesi tedbirlere uymaya çağıran Dalgıç, "Bu süreçte birbirimize yardımcı olmamız, mesafemizi korumamız, maskemizi çıkarmamamız gerekiyor. Herkes birbirini uyarmalı. Eğer biz uyarmazsak kesinlikle önlemini alamayacağımız sorunla karşı karşıya geliriz. Eğer iyi günleri görmek istiyorsak bu konuda daha dikkatli davranmamız gerekli." dedi.

Bazı vatandaşların halen maskesiz dolaşıklarını anlatan Dalgıç, vaka sayılarındaki artışın kurallara yeterince uyulmamasından kaynaklandığını dile getirdi.

Kent sakinlerinden Mevlüt Tunç ise vaka artışlarının kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

Bazı vatandaşların tedbirlere uymadığının altını çizen Tunç, "Banka önlerinde saatlerce sıra bekliyorlar. Kalabalıklar oluşturuyorlar, bu hastalık da gittikçe yayılıyor. Dikkatli olmamız lazım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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