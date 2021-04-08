Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmetlerine kısmen ara verildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok arttığı ilk 5 ilden Kırklareli'nde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi sadece acil hizmet verecek.