Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmetlerine kısmen ara verildi
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Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmetlerine kısmen ara verildi

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmetlerine kısmen ara verildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok arttığı ilk 5 ilden Kırklareli'nde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi sadece acil hizmet verecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok arttığı ilk 5 ilden Kırklareli'nde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi sadece acil hizmet verecek.

Merkezden yapılan açıklamada, kentte Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle diş hekimlerinin filyasyon hizmeti sunmak için görevlendirildikleri belirtildi.

Diş hekimlerinin randevularının kapatıldığı ifade edilen açıklamada, 12 Nisan Pazartesi günü itibarıyla merkezde sadece acil ve öncelik ağız ve diş sağlığı hizmeti verileceği bildirildi.

Açıklamada, tüm vatandaşların tedbirlere uyması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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