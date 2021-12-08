Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde denetimler arttırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde denetimler arttırıldı

Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde denetimler arttırıldı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış gösterdiği Kırklareli'nde, salgınla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan yolculara yönelik denetim yapıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış gösterdiği Kırklareli'nde, salgınla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan yolculara yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve denetim ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde kontrol noktası oluşturdu.

Denetimlerde, polis ekipleri yolcu kapasitesini kontrol etti, diğer ekipler HES kodlarını sorguladı.

Toplu taşıma araçlarında zaman zaman, ayakta seyahat eden yolcular minibüslerden indirilerek denetim yapıldı.

Ekipler artan vakalar nedeniyle maske kullanımına özen gösterilmesi uyarısında bulundu, vatandaşlara "aşı olun" çağrısı yaptı.

Denetimde toplu taşıma aracında fazla yolcu bulunduran bir sürücüye cezai işlem uygulandı.

Üniversite öğrencisi Barış Ayvaz, AA muhabirine, denetimlerin arttırılmasını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Vakaların yeniden artışa geçmesinden endişelendiklerini ifade eden Ayvaz, denetimler ile vatandaşların kurallara daha fazla riayet edeceğine inandığını kaydetti.

Ayvaz, "Hem vatandaşın hem de öğrencinin sağlığı için çok iyi uygulama olduğunu düşünüyorum. İnsanlar da bilinçlendiriliyor. Bir öğrenci olarak Türkiye'deki uygulamaları ve denetimleri takdir ediyorum." dedi.

Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde denetimler arttırıldı

Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde denetimler arttırıldı

Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde denetimler arttırıldı

Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde denetimler arttırıldı

Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor

Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title