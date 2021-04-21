Kovid-19 vakalarının arttığı Kars'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 kişiye cezai işlem uygulandı
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Kovid-19 vakalarının arttığı Kars'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 kişiye cezai işlem uygulandı

Kovid-19 vakalarının arttığı Kars'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 kişiye cezai işlem uygulandı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı Kars'ın farklı noktalarında "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı Kars'ın farklı noktalarında "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" gerçekleştirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 19.00'da başladığı kentte polis ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaya kontrollerinin yanı sıra araçlarda denetim yaptı.

Faikbey, İnönü, Cumhuriyet caddeleri ve İsmail Aytemiz Bulvarı başta olmak üzere birçok noktada uygulama yapan ekipler, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Toplam 100 personelden oluşan 20 ekiple gerçekleştirilen "şok" uygulamada, sürücülerin izin belgeleri kontrol edilip HES kodu sorgulandı.

Polis ekipleri 215 araç ile 385 şahsı sorguladı, 120 iş yerini denetledi. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 kişiye cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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