Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Tahran'da insanlar yeniden evlerine çekildi
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Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Tahran'da insanlar yeniden evlerine çekildi

İran'da iki ayın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı ve vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Tahran'da yoğunluk azaldı ve insanlar yeniden evlerine çekildi.

16.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:24

İran'da iki ayın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı ve vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Tahran'da yoğunluk azaldı ve insanlar yeniden evlerine çekildi.

İran'da hükümet, Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkililerin maske kullanımı, zorunlu seyahatlerden kaçınma, sosyal mesafeye uyma ve sağlık kurallarına riayet etmeyle ilgili çağrıları halkta karşılık görmeye başladı.

Ülke genelinde mayıs ayı başlarında 800'lere düşen vaka sayılarının yeniden 3 binlere ve 40 civarında olan günlük ölü sayısının yeniden 100'ün üstüne çıkmasının ardından halkın çağrılara daha fazla uyduğu görülüyor.

Ayrıca, maske takılması kuralının uygulanması kapsamında, Tahran'daki metro duraklarında kullanımı teşvik etmek amacıyla doğrudan üreticiden tüketiciye uygun fiyatla maske satışı yapılıyor.

Başkent Tahran'ın önemli meydanlarından Teatr Şehr ve devrimin sembol merkezlerinden Azadi Meydanı'ndaki yoğunluk ve insan kalabalığı sıcakların da etkisiyle azaldı.

Haziran ayının başında azalan maske kullanımının da arttığı ve halkın eskiye oranla daha fazla maske kullandığı görülüyor. Toplu taşımalardaki yoğunluğun koronavirüs tedbirleri kapsamında düşmesi ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi de dikkati çekiyor.

Tahran'ın en hareketli noktalarından biri olan İnkılap Caddesi'nde de bazı dükkanların kapalı olması ve gidiş-gelişlerin oldukça seyrekleşmesi halkın salgını daha fazla önemsediğini gösteriyor.

AA muhabirine konuşan Tahranlılar, daha önce maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik gibi temel kurallara riayet edilmemesi nedeniyle vakaların arttığını ancak insanların şimdi daha fazla dikkat ettiğini söyledi.

Grafiker ve tasarım işi yapan Ali Cevadi, geçen haftalarda artan vakalar ve ölümlerin ardından şimdi daha iyi durumda olduklarını dile getirerek, hükümetin çağrılarının karşılık bulduğunu ve konuyla ilgili bilgilendirmenin de öncekine göre faydalı olduğunu söyledi.

Yetkililerin çağrılarını dikkate almaları ve sağlık çalışanlarına yardımcı olmaları gerektiğini ifade eden Cevadi, "Hükümetin aldığı tedbirlerin ardından durum düzeldi. Toplu taşıma araçlarında sağlık talimatlarına riayet edilmesi konusunda daha fazla çağrı yapıyorlar. Hükümet bu noktada ısrarcı olursa durum daha da iyi olur." diye konuştu.

Cevadi, vaka sayıları ve ölüm oranlarının gelecek günlerde düşeceğine ve hastanelerdeki hasta sayısının da azalacağına inandığını ifade etti.

Üniversite öğrencisi Ali Rıza Velizade ise maske kullanmayanları eleştirerek, şunları söyledi:

"İnsanlarımızdan bazıları maske kullanmadığı için koronavirüs vakaları arttı. Şimdi ise yoğunluk biraz daha azaldı, meydanlar da eskiye oranla boşaldı. Bazı insanlar salgından korkmuyor. Ben hastalığın artmasından korktuğum için maske kullanıyorum."

Adını vermek istemeyen bir doktor ise yetkililerden açık gıda ürünleri ile ilgili tedbir almasını ve sağlık gibi temel konularda önlemleri artırmasını istedi.

Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Tahran'da insanlar yeniden evlerine çekildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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