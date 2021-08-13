Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle aşılama çalışmalarına ağırlık verildi
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Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle aşılama çalışmalarına ağırlık verildi

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Türkiye'de her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de aşılama çalışmalarına ağırlık verildi.

Türkiye'de her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de aşılama çalışmalarına ağırlık verildi.

Yozgat

Yozgat Valisi Ziya Polat da kentte Kovid-19 vaka sayısının geçen haftaya göre yükseldiğini söyledi.

Vaka sayılarının yükselmesiyle aşı oranlarının biraz düşük kaldığını belirten Polat, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın çarenin aşıda olduğunun farkına varmasını istiyoruz ve aşı olmaları konusunda yardım bekliyoruz. Sağlık ekibimiz 7/24 sahada aşılama çalışması yapıyor. Ekiplerimiz sadece beklemiyor, vatandaşımızın ayağına kadar gidiyor. Özellikle gençlerimizden aşı olmalarını hatta 3. doz aşılarını olmalarını istiyoruz. Hastanede yatan Kovid-19 hastalarından yüzde 90'dan fazlasını aşı olmayan insanlar oluşturuyor. Bu da aşının virüse karşı ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Vatandaşımızdan aşı konusunda hassasiyet bekliyoruz."

Polat, temmuz ve ağustos aylarında Yozgat'ın nüfusunun arttığını, Kurban Bayramı'nda yoğunluk yaşandığını ifade ederek, "Sayıların artışında bunun etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşımızdan hassasiyet bekliyoruz. Cenaze merasimlerinde tedbirlere uyularak cenazenin kaldırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Eylül ayında okulları yüz yüze eğitime açmak istediklerini dile getiren Polat, "Öğretmen ve velilerimizden beklentimiz aşılarını olmaları, aşısız okullara gelmemelerini rica ediyoruz. Şu an 50'ye yakın aşı ekibimiz aşılama çalışmalarını sürdürüyor, günlük ortalama 7 bin aşı yapılıyor ancak yeterli değil, aşı oranlarını yükseltmemiz ve tedbirleri uygulamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Yozgat'ta 24-30 Temmuz haftasında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 121,69 iken 31 Temmuz-6 Ağustos haftasında 207,51'e yükseldi.

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Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle aşılama çalışmalarına ağırlık verildi
Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle aşılama çalışmalarına ağırlık verildi
Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle aşılama çalışmalarına ağırlık verildi
Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle aşılama çalışmalarına ağırlık verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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