Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler arttırıldı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini arttırdı.

Ekipler, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla birçok noktada uygulama yaptı.

İl genelinde denetimlerini artıran ekipler, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda vatandaşların HES sorgulamalarını gerçekleştirdi, sürücülerin de evraklarını kontrol etti.

Kısıtlamalara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulayan ekipler, açık işletmeleri de denetledi.

Sağlık Bakanlığının haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına göre kentte, 8-14 Şubat'ta 52.61 olarak açıklanan vaka sayısı, 15-21 Şubat'ta 71.05'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran