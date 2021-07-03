Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de sendika üyeleri hükümeti protesto etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de sendika üyeleri hükümeti protesto etti

Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de sendika üyeleri hükümeti protesto etti
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önünü almak için mücadele veren hükümetin uyarılarını dikkate almayan sendika üyeleri gösteri düzenledi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önünü almak için mücadele veren hükümetin uyarılarını dikkate almayan sendika üyeleri gösteri düzenledi.

Yonhap'ın haberine göre, iş kanununun gözden geçirilmesini isteyen Güney Kore Sendikalar Konfederasyonu (KCTU) üyeleri başkent Seul'de hükümeti protesto etti.

Yerel saatle 14.00'da Jongno bölgesinde başlayan gösterilere sendika üyesi yaklaşık 8 bin işçi katıldı.

Sendika üyeleri, hükümetten kayıt dışı istihdamın kaldırılması, işten çıkarılmaların durdurulması, asgari ücretin yükseltilmesi ve endüstriyel kazaların önlenmesi için alınan tedbirlerin arttırılması talebinde bulundu.

KCTU Başkanı Yang Kyung-soo yaptığı açıklamada, "Burada, işçilerin güvenli istihdamı ve güvenliği için toplandık." ifadesini kullandı.

Yürüyüşe katılan işçilerin çoğunun maske taktığı ancak sosyal mesafe kurallarına uymadığı kaydedildi.

Protestocular ve polis arasında küçük çaplı arbede yaşanırken, yetkililer bir sendika üyesinin gözaltına alındığını belirtti.

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, dün KCTU'ya gösterileri iptal etme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Muharrem İnce Vladimir Putin Mehmet Kasapoğlu
Magazin Tarkan Haluk Bilginer Çağla Altunkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Erol Bulut Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de sendika üyeleri hükümeti protesto etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 13:59:53. #1.16#

title