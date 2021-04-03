Kovid-19 vakalarının artığı Kırklareli'nde denetimler sıklaştırıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı Kırklareli'nde denetimler arttırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı Kırklareli'nde denetimler arttırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaya kontrollerinin yanı sıra iş yerlerinde ve araçlarda da denetim yapıyor.

Ekipler Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda araçları durdurarak tüm vatandaşlara HES kodu sorgulaması yaptı.

Kurallara uymayanlar hakkında hazırlanan tutanaklar, cezai işlem için Kırklareli Valiliğine gönderilecek.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri otoban gişelerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden 20-26 Mart tarihlerine ait il bazında yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Kırklareli'nde 298,28, Edirne'de 265,84 ve Tekirdağ'da 273,06 olarak açıklandı.

Buna göre Trakya'da vakaların en fazla arttığı il Kırklareli oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran