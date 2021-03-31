Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü Trakya'da kurallara tam uyumun önemi artıyor

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış, tedbirlere uymanın gerekliliğini ortaya koyuyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış, tedbirlere uymanın gerekliliğini ortaya koyuyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 20-26 Mart haftalık vaka sayılarına göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vaka sayısı, geride kalan haftaya göre arttı.

Geçen hafta 219,49 olan vaka sayısı Edirne'de 265,84'e, Kırklareli'nde 155,09 olan vaka sayısı 295,28'e, Tekirdağ'da 168,26 olan vaka sayısı 273,06'ya yükseldi.

Uzun süredir bölge illeri arasında vaka sayılarının çokluğuyla öne çıkan Edirne'yi komşu iller Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayıları bakımından geçti.

Son tabloya göre, Kırklareli ve Tekirdağ'daki vaka artışları dikkati çekti.

Edirne

Edirne'de salgınla mücadele kapsamında denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Edirneli Barış Doğan, AA muhabirine, kentteki vatandaşların zaman zaman kuralları ihlal ettiğini söyledi.

Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getiren Doğan, "Maalesef gerekli özen gösterilmiyor. İnsanlar kurallara uymuyor, maske ve mesafe kuralına riayet etmiyorlar. Bu konuda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Edirne bir türlü düzelemedi." dedi.

Tolga Güneşdoğan da ev ziyaretlerinin vaka artışının en önemli sebeplerinden olduğunu belirterek, bu süreçte ev ziyaretleri yapılmamasını ve kalabalık yerlerden uzak durulmasını istedi.

Vaka sayısının çokluğuyla dikkati çeken İpsala ilçesinde esnafa salgından korunmaları için koruyucu siperlik dağıtıldı.

İş yerlerini denetleyen İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör, koruyucu siperlik dağıttı ve esnaftan siperlikleri takmalarını istedi.

Kırklareli

Kovid-19 vaka sayısında Trakya'da en fazla artışı yaşandığı Kırklareli'de kurallara tam uyumun gerekliliği öne çıkıyor.

Vatandaşlardan Sinan Uçar, kurallara yeterince uyulmadığından vakaların artış gösterdiğini söyledi.

Vaka artışlarının kendilerini tedirgin ettiğini bildiren Uçar, "Kurallara uyulmuş olsaydı vakalar bu kadar artmazdı." dedi.

Kronik rahatsızlığı bulunduğu için çok fazla dışarıya çıkamadığını anlatan Uçar, "Akciğerimin bir tarafı yok, ben virüse yakalansam kesin ölürüm. Bence tamamen kapanmalıyız. Özellikle şehirlerarası ulaşımın kapanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

İbrahim Kala ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmediğinden vakaların arttığını kaydetti.

Kurallara uymayan vatandaşları uyardıklarında sert tepkiyle karşılaştıklarını dile getiren Kala, bu virüsün hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da yaşayan Hasan Bedel, her hafta vakaların artmasının kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Bedel, herkesin tedbirlere uymasıyla vakaların azalacağını ifade ederek, "Her gün gelişmeleri takip ediyoruz. Kırmızı bizim kentimize yakışmıyor, inşallah maviye döneceğimiz günleri bekliyoruz. Maviye dönmek bizim elimizde. Ben her zaman tedbirlere uyuyorum. Herkesin de titizlikle uymasını istiyoruz. Tedbirlere el birliğiyle uyarak hastalığı atlatacağız." dedi.

Kent sakinlerinden İbrahim Pehlivanoğlu da herkesin tedbirlere ilk günkü gibi uyması gerektiğini aktararak, Tekirdağ'ın ve bütün ülkenin maskesiz günlere dönmesini ümit ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran