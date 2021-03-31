Kovid-19 vakalarında korkutan artışın sürdüğü Gazze'de, yapılan her 4 testten biri pozitif

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayıları endişe verici şekilde artmaya devam ediyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayıları endişe verici şekilde artmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 bin 288 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1197'sinin Batı Şeria'da, 1061'inin Gazze Şeridi'nde, 30'unun da Doğu Kudüs'te tespit edildiği aktarıldı.

Tedavi gören 13 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 881'e, vaka sayısının da 270 bin 878'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 209'unun durumunun ağır olduğu, 242 bin 968 kişinin ise iyileştiği bilgisi yer aldı.

Gazze'de her 4 testten biri pozitif çıktı

İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 salgınında tablo giderek ağırlaşıyor.

Batı Şeria'da geçen haftalarda 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayılarında, getirilen kısıtlamalar sayesinde son günlerde az da olsa düşüş yaşanması göze çarpıyor.

Gazze Şeridi'nde ise mart ayı başında 200'ün altında seyreden günlük vaka sayısının giderek artması dikkati çekiyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 3 bin 651 testten 1061'i pozitif çıktı.

Bu da yapılan testlerin 4'te birinden fazlasının pozitif çıktığı anlamına geliyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze'de bugüne kadar virüs nedeniyle 611 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 65 bini aştı.

İsrail ablukası nedeniyle zaten zor durumda olan Gazze'deki sağlık sistemi üzerindeki yükün salgınla daha da arttığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci