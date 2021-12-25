Kovid-19 vakaları nedeniyle Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka maçı ertelendi - Haberler Spor
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Kovid-19 vakaları nedeniyle Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka maçı ertelendi

Kovid-19 vakaları nedeniyle Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka maçı ertelendi
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka maçı ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

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BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol- Pınar Karşıyaka maçı ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Büyükçekmece Basketbol'dan yapılan açıklamada, "Basketbol Gençler Ligi'nde bugün karşılaşacağımız Fenerbahçe Beko ve ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın oynanması planlanan Pınar Karşıyaka maçlarımız takımımızda artan Kovid-19 vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan karşılaşma için bugün İstanbul'a giden Pınar Karşıyaka kafilesinin İzmir'e döneceği öğrenildi.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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